Anteprima finale Coppa delle Regioni UEFA: Galizia - Belgrado

Sabato, i padroni di casa della Galizia affronteranno il Belgrado nella finale di Coppa delle Regioni UEFA, che deciderà la 12esima edizione del torneo di calcio dilettantistico più importante d'Europa.

La Coppa delle Regioni UEFA in breve Dove: 19:00 CET, sabato 17 giugno

Dove: stadio A Lomba, Villagarcía de Arosa

Cosa: finale di Coppa delle Regioni UEFA

Come seguirla: clicca qui per il prepartita e la copertura in diretta

Dove guardarla: diretta streaming curata dalla Royal Galician Football Federation

Riepilogo

Dall'inizio della competizione nel 1999, due categorie di squadre hanno ottenuto grandi risultati nella Coppa delle Regioni UEFA: le squadre spagnole e le squadre ospitanti. Poiché la Galizia è la prima regione spagnola a organizzare la competizione, la loro presenza nella finale di sabato è in linea con i precedenti, mentre il Belgrado è la prima formazione serba ad arrivare in finale.

IIl Galicia è in finale in patria UEFA via Sportsfile

Se il Belgrado dovesse vincere, riuscirebbe a fare qualcosa che solo il Dolnośląski è riuscito a fare nelle sette precedenti finali che hanno visto la partecipazione di una squadra ospitante: battere i padroni di casa. La compagine polacca, infatti, ci riuscì sia nel 2007 che nel 2019 rimanendo campione in carica sino a questa edizione per l'annullamento del torneo nel 2021 per l'emergenza COVID-19.

Il Belgrado dopo la qualificazione in finale UEFA via Sportsfile

Il Galicia ha chiuso a punteggio pieno il Gruppo A, battendo il Republic of Ireland Amateur per 2-0, lo Zenica-Doboj 2-1 e i vice campioni del 2019 del Bavaria per 1-0 grazie a un rigore a inizio gara di Álex Rey. Circa 2.200 tifosi erano presenti allo stadio A Lomba per quella partita e ne sono attesi ancora di più sabato, quando probabilmente potrebbe essere infranto il record di 3.500 spettatori presenti per la finale del 2007 tra la Bulgaria sudorientale e il Dolnośląski di Sliven.

Conosciamo le squadre

Statistiche

La Galizia è la quinta regione spagnola a raggiungere la finale; il precedente numero di quattro era già un record.

La Galizia potrebbe essere la terza regione della stessa nazione a vincere il titolo, dopo i Paesi Baschi nel 2005 e Castilla y León nel 2009. L'Italia ha già tre vittorie, ma due sono state del Veneto nel 1999 e nel 2013, l'altra del C. R. Piemonte Valle d'Aosta nel 2013.

La Serbia, mai finalista in precedenza, è la dodicesima nazione a raggiungerla e punta ad essere l'ottava federazione a conquistare il titolo.

Il Belgrado aveva già registrato la migliore prestazione della Serbia, il bronzo nel 2011 (il terzo posto è condiviso tra le due seconde classificate del gruppo).

La squadra padrona di casa ha partecipato a sette delle 11 finali precedenti, vincendone cinque.

Nessuna finale è mai stata decisa da più di un gol di scarto.

La Galizia può eguagliare il record del Veneto, che ha vinto la finale del 2013 (sempre da padrone di casa) subendo un solo gol. Tuttavia, il Veneto ha mantenuto anche tre clean sheet nelle qualificazioni, mentre la Galizia ha subito due gol.