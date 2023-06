Fase finale Coppa delle Regioni UEFA 2023: partite e risultati

La Coppa delle Regioni UEFA 2023 è in corso in Galizia.

Le partite della fase a gironi della competizione dilettantistica più importante d'Europa sono iniziate venerdì e proseguiranno domenica e mercoledì. Belgrado e Galicia, vincitori dei rispettivi gironi, accedono alla finale in programma tre giorni dopo allo stadio A Lomba di Vilagarcía.

Orari CET

Sabato 17 giugno

Galicia - Belgrade (19:00, Vilagarcía)

Venerdì 9 giugno

Gruppo A

Galicia - Republic of Ireland Amateur 2-0 (Cambados)

Zenica-Doboj - Bavaria 0-5 (Ribadumia)



Gruppo B

Lisboa - Dolnośląski 1-0

Zlín - Belgrade 1-1

GALICIA, SPAIN-JUNE 9: during the UEFA Regions’ Cup 2022/23 Final Tournament Group B mach between FA Belgrade v Dolnoslaki Region at A Lomba Stadium on June 9,2023,in Galicia,Spain. (Photo by Inaki Abella)