Qualificazioni Coppa delle Regioni UEFA 2022/23: le ultime sul turno preliminare

Il turno preliminare si gioca fino a mercoledì in Azerbaigian, dando il via alle qualificazioni per la competizione dilettantistica, che fa il suo ritorno.

In totale sono 35* le federazioni iscritte. Malta e San Marino schiereranno la nazionale dilettanti, mentre le rimanenti verranno rappresentate dalle selezioni regionali che supereranno le qualificazioni nei rispettivi paesi. Le squadre delle 30 federazioni più in alto nel ranking della competizione, partiranno dal turno intermedio, mentre le altre cinque (provenienti da Azerbaigian, Bielorussia, Estonia, Georgia e Kazakistan) parteciperanno al torneo preliminare per occupare i posti disponibili nei Gruppi 1 e 3 del turno intermedio.

*Russia esclusa

Il turno intermedio si completerà entro il 9 dicembre, con alcune date dei mini tornei ancora da stabilire. Le otto vincitrici dei gironi del turno intermedio si qualificheranno alla fase finale, che in linea di massima si terra nelle ultime due settimane di giugno 2023.

La competizione ritorna dopo la cancellazione dell'edizione 2020/21 a causa della pandemia di COVID-19. L'edizione più recente è stata quella del 2018/19 vinta dai polacchi del Dolny Śląsk, che in finale hanno battuto i padroni di casa tedeschi del Bavaria.

Turno preliminare

Risultati turno preliminare

Le cinque squadre si sono affrontate in un torneo a doppio turno in sede unica, in programma in Azerbaigian. Le tre squadre del Gruppo 1 si sono affrontate una sola volta e il Kaskelen (Kazakistan) ha vinto entrambe le partite; le due squadre del Gruppo 2 si sono affrontate due volte e a vincere è stato il "Kolos" Cherven (Bielorussia). Le vincenti dei due gironi si sfideranno mercoledì in finale per stabilire il girone del turno intermedio al quale parteciperanno.

Gruppo 1 (23–27 giugno)

Vincitrice del girone: Kaskelen (KAZ)

Altre nel girone: Basiani (GEO), Tallinna Zapoos (EST)

Gruppo 2 (24 e 26 giugno)

Vincitrice del girone: "Kolos" Cherven (BLR)

Altra nel girone: Jabrayil (AZE, squadra ospitante)

Il Cherven ha vinto con un 8-3 complessivo

Finale (29 giugno): Kaskelen (KAZ) - "Kolos" Cherven (BLR)

Gironi del turno intermedio

Le vincitrici dei gironi si qualificano alla fase finale, che in linea di massima si disputerà nelle ultime due settimane di giugno 2023. La nazione ospitante verrà decisa al termine delle qualificazioni.

Tutte le federazioni sono rappresentate da squadre dilettanti regionali (da stabilire). Malta e San Marino saranno rappresentate dalle rispettive nazionali amatoriali.

Gruppo 1*: Bosnia ed Erzegovina (nazione ospitante), Israele, Scozia, seconda classificata turno preliminare

*Russia esclusa

Gruppo 2 (date da conf.): Polonia, Slovacchia, Lettonia (nazione ospitante), Moldavia

Gruppo 3 (date da conf.): Turchia (nazione ospitante), Portogallo, Finlandia, vincitrice turno preliminare

Gruppo 4 (10–16 ottobre): Repubblica Ceca, Irlanda del Nord (nazione ospitante), Galles, Svezia

Gruppo 5 (29 settembre–5 ottobre): Germania, Italia (nazione ospitante), Inghilterra, Macedonia del Nord

Gruppo 6 (25–31 ottobre): Repubblica d'Irlanda, Bulgaria (nazione ospitante), Romania, San Marino

Gruppo 7 (date da conf.): Spagna (nazione ospitante), Ungheria, Svizzera, Slovenia

Gruppo 8 (28 settembre–4 ottobre): Croazia (nazione ospitante), Ucraina, Serbia, Malta