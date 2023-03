Sorteggio fase finale della Coppa delle Regioni UEFA 2023

Il sorteggio della fase finale della Coppa delle Regioni UEFA si svolgerà il 26 marzo allo stadio Riazor nell'intervallo della gara tra Deportivo La Coruña e Celta B, che inizierà alle 19:00 CET.

Il torneo si disputerà in Galizia dal 9 al 17 giugno e vedrà la partecipazione delle otto vincitrici del turno intermedio. Le squadre verranno suddivise in due gironi da quattro (senza teste di serie) e le due vincitrici si contenderanno la coppa in finale.

Le squadre qualificate Baviera (GER), Belgrado (SRB), Dolnośląski (POL, campione in carica), Galizia (ESP, squadra ospitante), Lisbona (POR), Republic of Ireland Amateur (IRL), Zenica-Doboj (BIH), Zlín (CZE)

Squadre in gara

Baviera (GER)

Seconda classificata come squadra ospitante all'esordio nel 2019.

Belgrado (SRB)

Terzo posto nel 2011 (secondo posto nel girone).

Dolnośląski (POL, campione in carica)

È diventata la seconda squadra due volte campione nel 2019. È anche la prima squadra regionale a qualificarsi in quattro diverse edizioni.

Galizia (ESP, squadra ospitante)

È all'esordio. Per la nona volta (record), la Spagna ha una squadra alla fase finale.

Lisbona (POR)

Si è qualificata nel 2017 e ha pareggiato tutte e tre le partite del girone.

Republic of Ireland Amateur (IRL)

Spera di eguagliare l'Ireland Eastern Region, vincitrice nel 2015. Si è qualificata come Republic of Ireland Amateur nel 2001 e nel 2005.

Zenica-Doboj (BIH)

È alla stagione d'esordio, quinta presenza per la Bosnia-Erzegovina.

Zlín (CZE)

Come Belgrado, è arrivata terza nel 2011 grazie al secondo posto nel girone. È la prima squadra ceca su sette (record) ad approdare alla fase finale per la seconda volta.

Albo d'oro

*ospitante

Nazioni ospitanti