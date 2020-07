Calendario della Coppa delle Regioni UEFA

È stato confermato il calendario della decima edizione della Coppa delle Regioni UEFA, ovvero il torneo amatoriale a livello mondiale che si disputerà ad Istanbul, in Turchia, dal 1 al 9 luglio di quest'anno.

Le otto squadre sono state sorteggiate in due gironi da quattro. Ciascuna formazione affronta un'avversaria del girone una sola volta, con la vittoria che vale tre punti, il pareggio uno e zero per la sconfitta. Le due vincenti dei gironi si affronteranno in una finale unica al TFF Riva Stadium, il 9 luglio alle 16.30 locali.

Scarica qui il calendario completo.

Scarica qui il regolamento del torneo.