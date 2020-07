Regolamento Coppa delle Regioni UEFA

Il regolamento della decima edizione della Coppa delle Regioni UEFA, la competizione di calcio dilettantistico più importante del mondo, è disponibile online qui. Le qualificazioni per il torneo inizieranno a giugno con la prima fase preliminare.

La Coppa delle Regioni UEFA, forse il torneo UEFA meno noto, è una vetrina per tutti i dilettanti e offre una possibilità a chi gioca per passione, e non per denaro, di mettersi alla prova contro i coetanei di altri paesi. A giugno, la fase finale in Veneto ha sottolineato ancora una volta che esistono grandi talenti anche sotto il livello professionistico e ha celebrato la capacità del calcio di avvicinare le nazioni.

La fase finale del 2015 sarà ospitata da una delle otto regioni che supereranno la fase intermedia.