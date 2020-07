Ballarini re dei bomber in Veneto

Franco Ballarini ha saltato la finale per squalifica, ma grazie ai quattro gol segnati nella fase a gironi ha vinto la classifica marcatori della UEFA Regions' Cup 2012/13.



4 Franco Ballarini (Veneto)

L'attaccante ha confuso molti inviati indossando la maglia No3 (Il Veneto assegnava le divise in ordine alfabetico), ma è stato il vero terrore di ogni difesa. Tipico predatore da area di rigore, si è fatto trovare sempre al posto giusto al momento giusto, pur saltando la finale per squalifica in seguito alla seconda ammonizione rimediata giovedì contro la Keleti Régió.

3 Paul Maguire (Eastern Region)

La formazione nordirlandese è partita male, subendo una pesante sconfitta 4-1 contro il Veneto alla prima giornata, ma si è riscattata battendo 5-2 il Qarachalanell'ultima sfida. Nell'occasione, Maguire ha segnato una tripletta, merce rara in UEFA Regions' Cup.

2 Oscar Muñoz (Selección Catalana)

Alto e potente, l'attaccante è andato a segno nelle prime due gare disputate dalla Selección Catalana. Il suo secondo gol, in particolare, si è rivelato prezioso, perché ha regalato alla squadra il pareggio 2-2 contro la Yugoiztochen Region.

2 Imre Domokos (Keleti Régió)

La squadra ungherese non ha mostrato individualità di spicco, ma il tecnico Tamás Feczkó ha plasmato un gruppo capace di mettere in difficoltà ogni avversario. A beneficiarne maggiormente è stato Domokos, due volte a segno dal dischetto, che tornerà a casa con l'orgoglio di aver tottenuto il terzo posto nella classifica marcatori della UEFA Regions' Cup.