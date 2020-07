Il Veneto concede il bis, finale a un passo

Franco Ballarini va a segno per la terza volta in questa edizione della UEFA Regions’ Cup avvicinando il Veneto alla finale di sabato grazie al successo di misura sul Qarachala nel Gruppo A.



Dopo i due tap-in vincenti nel 4-1 della gara di apertura contro l’Eastern Region, Ballarini – entrato dalla panchina – supera l’arcigna difesa azera al 65’, grazie a un colpo di testa sul perfetto cross dalla sinistra di Michele Vettoretto. Per centrare la finale di Abano Terme la sua squadra dovrà ora evitare la sconfitta contro il Keleti Régió giovedì.



Grande pubblico a Bagnoli di Sopra, ma non sono molte le emozioni nel primo tempo. Va vicino al gol Silva Michel Pedrozo che si vede respingere il primo tiro dal portiere Umud Pashayev e quello sulla ribattuta da un difensore. Occasioni anche per Roberto Poles, Matteo Scomparin e Pedrozo, mentre il Qarachala si fa vedere poco davanti.



Entrato all’intervallo al posto di Pedrozo, Ballarini sblocca il risultato per il Veneto e va più volte vicino al bis. Il Qarachala non molla anche se non trova quasi mai il guizzo per impensierire la difesa veneta. Il portiere di casa Sammy Durante deve intervenire solo per sventare un tiro di Khatai Baghirov sugli sviluppi di un corner.