Veneto in finale, decide Ballarini

Il gol su colpo di testa di Franco Ballarini dopo appena 10' trascina il Veneto in vetta al Gruppo A e regala alla rappresentativa italiana la prestigiosa finale della UEFA Regions' Cup. A farne le spese gli ungheresi del Keleti Régió.

Attaccante dall'infallibile fiuto del gol, Ballarini ha siglato la sua quarta rete nelle fasi finali della competizione sugli sviluppi di un calcio d’angolo calciato da Francesco Gasperato. Gioia rovinata da un ammonizione al 44' che gli costerà la super sfida di sabato ad Abano Terme contro la Selección Catalana. Una ghiotta opportunità per la rappresentativa italiana di diventare la prima squadra in Europa a trionfare per la seconda volta nella competizione.



Il Veneto parte con eleganza e disinvoltura sbloccando il punteggio dopo pochi minuti, ma gli ungheresi si dimostrano un avversario solido e compatto e lasciano pochi spazi alla manovra italiana. Il Keleti Régió perde al 19’ il portiere Makó, sostituito per infortunio, ma sfiora il gol del pareggio nei minuti conclusivi della prima frazione di gioco prima con Krisztián Less poi con Balázs Pálvölgyi.

Nella ripresa la formazione ungherese ritenta l’assalto, con Igor Furlan e László Lakatos sprecano malamente due importanti chance. Al 62’András Fodor viene espulso per somma di ammonizioni ma Keleti Régió non perde le speranze e mantiene alta la pressione sugli uomini di Fabrizio Toniutto. Nel finale sale in cattedra anche l'estremo difensore italiano De Carli, che si salva prima sulla potente punizione di Less e in un secondo momento ipnotizza Benke.