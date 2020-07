Guarda la finale della UEFA Regions’ Cup in diretta su UEFA.com

Per la prima volta nella storia della competizione, la finale della UEFA Regions' Cup viene trasmessa in diretta streaming, in tutto il mondo e senza restrizioni, su UEFA.com.

L'ottava edizione della competizione amatoriale più prestigiosa al mondo si conclude sabato 29 giugno allo Stadio di Monteortone di Abano Terme. A sfidarsi la Selección Catalana e i padroni di casa del Veneto, che puntano a bissare il trionfo del 1999.

