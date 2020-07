Il premio di consolazione di Lorenzatti

La fortuna non ha particolarmente sorriso a Federico Andres Lorenzatti nel corso della sua carriera, ma il 26enne centrocampista difensivo, nato in Argentina, desidera recuperare e riscattare il tempo perduto nella UEFA Regions' Cup in Veneto.

Lavoratore a tempo pieno in ufficio, l’amore per il calcio lo ha spinto a lasciare la sua terra e la famiglia a soli 17 anni per provare ad avere successo in Italia. Ma una serie di infortuni – lesione dei legamenti crociati di entrambe le ginocchia – ne hanno frenato bruscamente l’ascesa. “Sono stati i miei due anni peggiori. Essere lontano dalla famiglia e aver giocato così poche partite, mi è sembrata un’eternità - ha detto a UEFA.com -. Ma essendo argentino, ho quel carattere che non mi fa mollare mai”.

Lorenzatti gioca ora a livello dilettantistico in Veneto ("Ho vinto tre campionati negli ultimi quattro anni”, ha detto) e la sua strabiliante rete contro Eastern Region nel Gruppo A ha aiutato la rappresentativa veneta a centrare un netto successo per 4-1 nella gara d’esordio. “E’ stato uno dei gol più importanti della mia carriera. Conoscendomi non si sa mai dove possa finire la palla. Ho solo pensato di centrare la porta e così è stato”.

Il gol, tuttavia, non è una delle principali prerogative di Lorenzatti che preferisce avviare e ispirare la manovra davanti alla difesa, proprio come il suo idolo Andrea Pirlo: “Mi piace davvero molto – ha detto -. Non c’è nessun giocatore in grado di ragionare così rapidamente, forse perché non è proprio velocissimo per sue caratteristiche. E’ sempre un secondo avanti con la testa. Non si tratta di provare ad imitarlo, ma provare a prendere ispirazione da alcune sue caratteristiche, come l’estrema calma in campo”.

Nonostante non abbia più il tempo di percorrere la straordinaria carriera di Pirlo, Lorenzatti ha conosciuto e apprezzato negli anni il puro piacere di giocare a calcio. “Penso che il treno passi una sola volta nella vita, a volte non passa mai. Ma quasi sempre l’opportunità nella vita capita e io penso di non averla colta – ha detto -. A livello dilettantistico, ti diverti e puoi giocare con meno pressione. Alla fine il calcio è un gioco, ed è fatto per divertirsi”.

Divertimento e passione che Lorenzatti sta assaporando dolcemente nella Coppa delle Regioni, un'opportunità per mostrare a tutti le sue grandi potenzialità: "E' un bel palcoscenico per tutti i giocatori che non sono riusciti a sfondare nel calcio. Sembra di tornare indietro nel tempo, quindi vogliamo vincere".