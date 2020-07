UEFA Regions' Cup, definiti i gironi

Il Veneto tenterà di riconquistare il titolo vinto in casa nel 1999 dopo essere stato sorteggiato con Eastern Region (Irlanda del Nord), Qarachala (Azerbaigian) e Keleti Régió (Ungheria) per le fasi finali della UEFA Regions' Cup in programma a giugno.

Vincitore dell'edizione inaugurale, il Veneto è stato scelto per ospitare la più prestigiosa competizione mondiale per squadre amatoriali dopo aver superato il turno intermedio. I padroni di casa esordiranno nel Gruppo A contro la Eastern Region, che si era già qualificata nel 2007. Il Gruppo B comprende squadre provenienti da Bielorussia, Spagna, Russia e Bulgaria.

Le gare della fase a gironi si disputeranno il 22, 24 e 27 giugno, con le vincitrici dei due raggruppamenti che si sfideranno in finale ad Abano Terme, dove si è svolto il sorteggio, il 29 giugno. Al torneo prenderanno parte solo giocatori che non hanno mai militato a livello professionistico.

Il sorteggio è stato diretto dal Presidente della Commissione Calcio Giovanile e Amatoriale Jim Boyce, che ha dichiarato: "So bene, per averlo appreso dai giocatori, quali legami si creino durante questo torneo tra persone provenienti dalle più diverse parti dell'Europa. Sono ricordi che dureranno per sempre".



Gruppo A

Veneto (ITA)

Eastern Region (NIR)

Qarachala (AZE)

Keleti Régió (HUN)

Gruppo B

FC Isloch (BLR)

Selección Catalana (ESP)

Olimp Moscow (RUS)

Yugoiztochen Region (BUL)