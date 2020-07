Il Veneto si guadagna le fasi finali

Il Veneto, vincitore nel 1999 della prima edizione della Coppa delle regioni UEFA, ha staccato il biglietto per le fasi finali dopo aver vinto il Gruppo 8 di qualificazione a punteggio pieno.

I padroni di casa hanno sbaragliato 6-0 la Finlandia orientale, 7-0 l'Estonia Occidentale e infine hanno regola7o 1-0 i polacchi del Kujawsko-Pomorski nella gara decisiva, segnando ben 14 reti senza subirne. Il tecnico Fabrizio Toniutto non ha dunque nascosto la propria soddisfazione.

"Era quello che volevamo - ha dichiarato -. Siamo venuti qui con tanti attaccanti e la nostra scelta ha pagato". Toniutto ha definito la gara decisiva contro il Kujawsko-Pomorski una "sfida all'inglese". Del resto, con le fasi finali in palio, nessuna delle squadre ha mai staccato il piede dall'acceleratore.

"E' stata una partita molto fisica, ma anche molto corretta, come del resto mi aspettavo. Complimenti ai nostri avversari per come ci hanno affrontati".

Ora l'attenzione è tutta rivolta alle fasi finali, in vista delle quali Toniutto si augura di aver maggior tempo a disposizione per la preparazione: "La stagione è iniziata solo il mese scorso e non abbiamo avuto modo di allenarci molto insieme, ma siamo un gruppo unito e contiamo di prepararci ancora meglio in vista delle finali".

Fin dalla Giornata 1 è apparso chiaro che sarebbe stata la sfida tra veneti e polacchi quella decisiva ai fini della qualificazione: i padroni di casa hanno rifilato subito sei gol alla Finlandia Orientale, mentre il Kujawsko-Pomorski ha replicato superando 3-0 l'Estonia Occidentale.

Il Veneto ha poi continuato sulla stessa linea contro gli estoni, ruotando gran parte dei propri effettivi, e anche i polacchi hanno replicato il 3-0 della Giornata 1 rimandando tutto alla sfida decisiva della Giornata 3.

Lo scontro diretto si è rivelato assai equilibrato: dopo un primo tempo intenso, la svolta arriva al 73', quando Paolo Gagno trasforma il rigore che regala la vittoria al Veneto dopo essere stato atterrato in area. Il terzo posto nel raggruppamento è andato alla Finlandia Orientale, vittoriosa 5-1 sull'Estonia Occidentale.