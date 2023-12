Kerr, Leuchter, Kundananji, Daly, Wullaert, Joseph, Bugeja, Mädl: chi è stata la miglior marcatrice del 2023?

L'attaccante del Chelsea e dell'Australia, Sam Kerr, è stata la miglior marcatrice dei primi dieci campionati europei per club e con la propria nazionale, dopo un'altra annata ricca di successi e di gol.

Dopo essersi classificata terza dietro a Fenna Kalma nel 2022, Kerr ha realizzato 37 gol nel 2023, aiutando il Chelsea a ottenere un'altra doppietta nazionale (campionato e coppa nazionale) e l'Australia ad arrivare sino alle semifinali di Coppa del Mondo femminile FIFA. Kerr ha preceduto Racheal Kundananji e il duo Rachel Daly e Tessa Wullaert (seconda per gol nel 2022).

Lo splendido pallonetto di Kerr in una tripletta in Women's Champions League

Il totale di Kerr, cinque in UEFA Women's Champions League in tutto il 2023, è a tre lunghezze dalla leader della competizione, Romée Leuchter dell'Ajax, i cui otto gol sono arrivati tutti in questa stagione dalle qualificazioni alla fase a gironi.

Tuttavia, la miglior marcatrice in assoluto delle competizioni femminili UEFA è stata la giovane promessa del Lione, Liana Joseph, che ha segnato nove gol che sono stati decisivi nel successo della Francia a Women's EURO U17, di cui cinque nella fase finale, e poi altri quattro nel girone 1 di Women's EURO U19.

Il numero maggiore di gol segnati in una singola competizione sono i dieci di Danique Tolhoek per i Paesi Bassi nelle partite di EURO WU19 e di Maša Tomašević del Montenegro nelle qualificazioni a Women's EURO U17. I cinque gol di Carla Vanessa per il Portogallo alle Finals di UEFA Women's Futsal EURO l'hanno resa la miglior marcatrice dell'anno solare in quella competizione per il secondo anno consecutivo.

Migliori marcatrici in assoluto del 2023 (club + nazionale)

37 Sam Kerr (Chelsea e Australia)

34 Racheal Kundananji (Madrid CFF e Zambia)

31 Rachel Daly (Aston Villa e Inghilterra)

31 Tessa Wullaert (Fortuna Sittard e Belgio)

30 Kika Nazareth (Benfica e Portogallo)

29 Kadisha Shaw (Manchester City e Giamaica)

28 Asisat Oshoala (Barcellona e Nigeria)

27 Alba Redondo (Levante e Spagna)

26 Marjolen Nekesa (Slavia Praga e Kenya)

26 Romée Leuchter (Ajax e Paesi Bassi)

26 Alex Popp (Wolfsburg e Germania)

Le statistiche relative ai club includono solo i primi dieci campionati secondo i ranking UEFA per federazioni femminili, più le coppe nazionali ma non le amichevoli. Le statistiche delle nazionali maggiori includono invece tutte le competizioni e le amichevoli.

Chi è stata la miglior marcatrice di tutte le competizioni UEFA femminili (per club e nazionale) nel 2023?

13 Liana Joseph (Francia U17 e U19)

12 Valentina Mädl (St. Pölten e Austria U19)

11 Danique Tolhoek (Ajax e Paesi Bassi U19)

10 Maša Tomašević (Montenegro U17)

10 Vicky López (Spagna U17 e U19)

8 Haley Bugeja (Malta)

8 Romée Leuchter (Ajax)

8 Maëline Mendy (Francia U17)

8 Estrella Merino Gonzalez (Germania U17)

8 Louna Ribadeira (Francia U19)

Sono indicate solo le squadre per le quali la calciatrice ha segnato in una competizione UEFA. Si intendono le nazionali maggiori salvo diversa indicazione. Coppa del mondo femminile FIFA non inclusa.

La doppietta di Joseph decide la finale di EURO WU17

Le migliori marcatrice di ogni competizione femminile UEFA nel 2023

UEFA Women's Champions League: Romée Leuchter (Ajax) 8

UEFA Women's Nations League: Haley Bugeja (Malta) 8

Campionati Europei femminili UEFA Under 19: Danique Tolhoek (Paesi Bassi) 10

Campionati Europei femminili UEFA Under 17: Maša Tomašević (Montenegro) 10

UEFA Women's Futsal EURO: Carla Vanessa (Portogallo) 5

