Nuovo turno a eliminazione diretta in Nations League dal 2024/25

A partire dall'edizione 2024/25, la UEFA Nations League sarà ampliata con un nuovo turno a eliminazione diretta che si giocherà a marzo, per una maggiore continuità tra la fase a gironi (che si concluderà a novembre) e le finals (che si giocheranno a giugno).

Le vincitrici e le seconde classificate dei gironi della Lega A parteciperanno ai quarti di finale, che prevedono partite in casa e in trasferta: le vincitrici si qualificheranno per le finals a quattro squadre.

Le terze classificate della Lega A e le seconde della Lega B, così come le terze classificate della Lega B e le seconde della Lega C, giocheranno gli spareggi per la promozione/retrocessione con partite in casa e in trasferta.

L'espansione della UEFA Nations League nel calendario delle nazionali di marzo riguarderà solo un numero selezionato di squadre. Le altre squadre potranno già iniziare le qualificazioni europee.