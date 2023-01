I gironi del turno di qualificazione EURO Under 19 2023/24

Il turno di qualificazione dei Campionati Europei UEFA Under 19 del 2023/24 si giocheranno dall'11 al 17 ottobre e dal 15 al 21 novembre e daranno il via al cammino verso la fase finale a otto squadre in Irlanda del Nord.

Le prime due squadre di ciascun girone raggiungeranno il Portogallo, testa di serie, nel turno elite della primavera 2024, insieme alla terza che ha avuto i migliori risultati contro le prime due del proprio girone. L'Irlanda del Nord, padrona di casa, è qualificata di diritto alla fase finale dell'estate 2024.

I gironi del turno di qualificazione

Gruppo 1 (15-21 novembre): Francia (nazione ospitante), Danimarca, Islanda, Estonia

Gruppo 2 (11-17 ottobre): Norvegia, Ungheria, Lettonia (nazione ospitante), Gibilterra

Gruppo 3 (15-21 novembre): Serbia, Scozia, Bulgaria (nazione ospitante), Andorra

Gruppo 4 (15-21 novembre): Italia, Svezia (nazione ospitante), Svizzera, Liechtenstein

Gruppo 5 (11-17 ottobre): Germania, Polonia (nazione ospitante), Macedonia del Nord, Kazakistan

Gruppo 6 (15-21 novembre): Spagna, Georgia (nazione ospitante), Cipro, Moldavia

Gruppo 7 (15-21 novembre): Ucraina, Slovacchia, Kosovo, Malta (nazione ospitante)

Gruppo 8 (15-21 novembre): Turchia (nazione ospitante), Grecia, Bielorussia, Lituania

Gruppo 9 (15-21 novembre): Israele, Croazia (nazione ospitante), Armenia, Isole Faroe

Gruppo 10 (11-17 ottobre): Repubblica Ceca (nazione ospitante), Romania, Finlandia, San Marino

Gruppo 11 (15-21 novembre): Paesi Bassi, Bosnia-Erzegovina, Azerbaigian, Lussemburgo (nazione ospitante)

Gruppo 12 (11-17 ottobre): Inghilterra, Austria, Galles, Montenegro (nazione ospitante)

Gruppo 13 (15-21 novembre): Repubblica d'Irlanda, Belgio, Slovenia, Albania (nazione ospitante)