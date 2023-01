Riepilogo fase a gironi di Champions: il Bayern veleggia ancora

Ma come fa? Il Bayern non è nuovo all'en plein nella fase a gironi, ma pochi pensavano che ci sarebbe riuscito vista la presenza di Inter e Barcellona nel Gruppo C.

La squadra di Julian Nagelmann è uscita a punteggio pieno ancora una volta non solo battendo i nerazzurri e i blaugrana, ma anche senza subire gol nei quattro confronti diretti. I due gol incassati (contro il Plzeň) sono arrivati quando era già in vantaggio per 4-0 all'intervallo.

Ottavi di finale: Paris - Bayern

La stagione finora

Primo posto Gruppo C: V6 P0 S0 GF18 GS2

Miglior marcatore: Leroy Sané (4)

07/09: Inter - Bayern 0-2 (Sané 25', D'Ambrosio 66' aut.)

13/09: Bayern - Barcelona 2-0 (Hernández 50', Sané 54')

04/10: Bayern - Plzeň 5-0 (Sané 7' 50', Gnabry 13', Mané 21')

12/10: Plzeň - Bayern 2-4 (Vlkanova 62', Kliment 75'; Mané 10', Müller 14', Goretzka 25' 35')

26/10: Barcelona - Bayern 0-3 (Mané 10', Choupo-Moting 31', Pavard 90'+5)

01/11: Bayern - Inter 2-0 (Pavard 32', Choupo-Moting 72')

La stagione in breve: la squadra bavarese ha stabilito l'ennesimo record nella fase a gironi.

Reporter Bayern di UEFA.com Il Bayern ha avuto una delle peggiori partenze in Bundesliga da decenni a questa parte e sta ancora facendo i conti con la perdita di Robert Lewandowski, ma sul palcoscenico europeo è più infallibile che mai. La squadra di Julian Nagelmann ha raggiunto gli ottavi di finale con due partite d'anticipo, mostrando la solidità difensiva e l'efficienza offensiva di sempre. Uscita indenne dal girone più difficile del torneo, merita un posto tra i favoriti alla vittoria finale.

Come gioca il Bayern?

Nessun giocatore riuscirà probabilmente a colmare da solo il vuoto da 40 gol lasciato da Lewandowski, ma in sua assenza Nagelsmann spera di sfruttare l'imprevedibilità e la fluidità degli attaccanti nel suo 4-2-3-1. La ripartizione dei gol tra giocatori del calibro di Leroy Sané, Sadio Mané e Jamal Musiala suggerisce che il suo esperimento con il falso nove può davvero avere successo, ma potremo valutarlo solo a maggio.

Sadio Mané – 43 punti

Leroy Sané – 40 punti

Benjamin Pavard – 35 punti

Variazioni alla rosa

Inclusi:

Esclusi:

I club possono registrare un massimo di tre nuovi giocatori prima della fase a eliminazione diretta. Dal 2018/19, i nuovi giocatori possono anche aver già disputato la competizione con un altro club, anche se è ancora in gara.

Statistiche