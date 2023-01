Finals UEFA Youth League: info e biglietti per gli osservatori

• A poche settimane dalla finale di Nyon, in questa pagina sarà disponibile un link diretto verso il portale biglietti della UEFA, dove osservatori e rappresentanti dei club potranno richiedere i tagliandi.

Procedura richiesta biglietti:

• Per ogni partita della Final Week di UEFA Youth League vengono riservati un certo numero di biglietti agli osservatori e ai rappresentanti dei club. Le squadre che hanno partecipato alla UEFA Youth League 2022/23 hanno la priorità per questi biglietti.

• Per ogni club/organizzazione possono essere assegnati al massimo due biglietti. A causa della bassa capienza dello stadio, il numero di biglietti per club/organizzazione per alcune partite può essere limitato a uno.

• I biglietti saranno gratuiti ma non includono hospitality, parcheggio e accrediti.

• L'andata a buon fine della richiesta biglietti sarà inviata via email.

• Le richieste presentate dopo la scadenza non saranno accettate, tuttavia i biglietti potranno essere acquistati in loco presso il Colovray Sports Centre prima della fase finale.

• I biglietti non ritirati saranno messi a disposizione del pubblico neutrale e non, a partire da 30 minuti prima del calcio d'inizio.