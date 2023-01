I gruppi del turno principale diFutsal EURO 2023 Under 19

Sono stati definiti i sette gruppi del turno principale del Campionato Europeo UEFA Under 19 dopo la conclusione del turno preliminare di gennaio.

Complessivamente sono 36 le squadre che partecipano alla terza edizione, 35 delle quali si sfideranno per raggiungere i padroni di casa della Croazia nelle finals alla Žatika Arena di Poreč, in programma dal 3 al 10 settembre. La Spagna ha vinto le prime due edizioni, nel 2019 (battendo la Croazia in finale) e nel 2022, e la competizione torna ora al suo programma regolare dopo che la seconda edizione era stata posticipata a causa della pandemia COVID-19.

Gruppi turno principale (21–26 marzo)

Gruppo 1: Polonia, Slovenia, Moldavia (padroni di casa), Kazakistan

Gruppo 2: Ucraina, Romania, Serbia (padroni di casa), Montenegro

Gruppo 3: Portogallo (padroni di casa), Slovacchia, Bielorussia, Kosovo

Gruppo 4: Belgio, Finlandia, Lettonia (padroni di casa), Georgia

Gruppo 5: Francia, Bosnia ed Erzegovina (padroni di casa), Grecia, Azerbaigian

Gruppo 6: Spagna (campioni in carica), Paesi Bassi(padroni di casa), Ungheria, Andorra

Gruppo 7: Italia (padroni di casa), Turchia, Cechia, Inghilterra