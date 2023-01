Sorteggio quarti di finale di Champions League: chi partecipa? Quando si svolge? Sono ammesse sfide tra connazionali? Dove guardarlo?

Quando si terrà il sorteggio dei quarti di finale di Champions League?

Il sorteggio si svolgerà venerdì 17 marzo presso la Casa del Calcio Europeo di Nyon (Svizzera). La cerimonia inizia alle 12:00 CET.

Le semifinali di Champions League vengono sorteggiate in contemporanea?

Sì. I sorteggi sono tre: per i quarti di finale, per le semifinali (abbinando i quarti di finale) e per determinare la squadra "di casa" pro forma in finale.

Nella fase a eliminazione diretta vale la regola dei gol in trasferta ? No. La regola dei gol in trasferta è stata abolita all'inizio della stagione 2021/22. Gli incontri in parità proseguiranno ai tempi supplementari e ai rigori indipendentemente dal risultato complessivo.

Chi partecipa al sorteggio dei quarti di finale di Champions League?

Al sorteggio parteciperanno le vincitrici degli otto ottavi di finale. Gli ottavi di finale durano quattro settimane, da martedì 14 febbraio a mercoledì 15 marzo.

Le squadre della stessa nazione possono affrontarsi ai quarti di finale di Champions League?

Sì, il sorteggio è aperto. Non sono previste teste di serie e sono ammesse sfide tra connazionali o squadre che si sono già incontrate nella fase a gironi.

Grandi gol ai quarti di Champions League

Come funziona il sorteggio dei quarti di finale di Champions League?

La procedura completa del sorteggio sarà confermata a tempo debito.

Come posso guardare il sorteggio dei quarti di finale di Champions League?

Il sorteggio sarà trasmesso in diretta streaming su UEFA.com dalle 12:00 CET di venerdì 17 marzo.

Quando si giocano i quarti di finale?

Le gare di andata sono in programma martedì 11 e mercoledì 12 aprile, mentre il ritorno si disputa il 18 e 19 aprile. Le semifinali si svolgeranno il 9/10 e il 16/17 maggio e porteranno alla finale di sabato 10 giugno.