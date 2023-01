I vincitori dell'Europa League si qualificano alla fase a gironi di Champions League?

È vero che i vincitori dell'Europa League si qualificano di diritto in Champions League?

Dal 2017/18 - per la stagione 2018/19 - i vincitori dell'Europa League guadagnano di diritto la qualificazione alla fase a gironi di Champions League. Nelle tre edizioni precedenti, ai vincitori dell'Europa League, infatti, era garantito solo un posto negli spareggi che si trasformava in qualificazione diretta alla fase a gironi solo nel caso in cui i vincitori della Champions League fossero già qualificati alla massima competizione europea per club attraverso il proprio campionato. Questa eventualità è accaduta in tutte e tre le stagioni in cui è esistita questa regola.

E se i vincitori si sono già qualificati in Champions League attraverso il proprio campionato nazionale?

Se i vincitori dell'Europa League si fossero già qualificati alla fase a gironi di Champions League attraverso il proprio campionato, allora la squadra terza classificata della quinta federazione nel ranking - attualmente la Francia - entrerebbe nella fase a gironi.

Questa eventualità si è verificata nelle tre stagioni dal 2017/18 al 2019/20, quando dopo aver vinto l'Europa League, Atlético de Madrid, Chelsea e Siviglia si erano già assicurati un posto alla fase a gironi di Champions League attraverso il proprio campionato, il che ha significato un posto aggiuntivo per la Francia nella fase a gironi.

Chi ne ha beneficiato finora?

2014/15: Siviglia in quanto vincitore (arrivato quinto in Liga)

2015/16: Siviglia in quanto vincitore (settimo in Liga)

2016/17: Manchester United in quanto vincitore (sesto in Premier League)

2017/18: Lyon (l'Atlético aveva vinto la competizione e si era qualificato attraverso il proprio campionato)

2018/19: Lyon (il Chelsea aveva vinto la competizione e si era qualificato attraverso il proprio campionato)

2019/20: Rennes (Il Siviglia aveva vinto la competizione e si era qualificato attraverso il proprio campionato)

2020/21: Villarreal in quanto vincitore (settimo in Liga)

2021/22: Frankfurt (11° in Bundesliga)

L'assegnazione dei posti alle federazioni può cambiare. Inoltre, la lista di accesso definitiva è soggetta all'approvazione finale da parte della UEFA.

Montepremi Europa League

I vincitori dell'Europa League ricevono 4 milioni di euro, oltre ai 4,6 milioni di euro riservati a loro e ai secondi classificati per aver raggiunto la finale. Una squadra che inizia la competizione nella fase a gironi e vince tutte le partite riceverebbe 22,91 milioni di euro, senza considerare gli importi basati sui coefficienti e le quote del market pool.