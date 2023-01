I trasferimenti di UEFA Champions League: acquisti e cessioni delle squadre ancora in corsa

Le squadre degli ottavi di finale di UEFA Champions League hanno la possibilità di inserire in squadra dei giocatori durante la finestra di mercato di gennaio. UEFA.com segna per voi acquisti e cessioni di tutte le squadre ancora in corsa.

Registrazione calciatori per la fase a eliminazione diretta Le 16 squadre ancora in corsa possono registrare un massimo di tre nuovi giocatori durante la finestra invernale. Non importa se questi giocatori abbiano già giocato nella competizione con la maglia di un altro club né che l'altro club in questione sia ancora in corsa. I club devono comunicare le modifiche entro le 24:00 CET di giovedì 2 febbraio. Una volta che tutti i cambiamenti alle rose saranno stati approvati dalla UEFA per tutte le competizioni, l'elenco completo di acquisti e cessioni sarà pubblicato su UEFA.com. Per le regole complete sulla registrazione dei calciatori, clicca qui.

Acquisti: Daley Blind (Ajax)

Cessioni: nessuno

Acquisti: nessuno

Cessioni: Rodrigo Pinho (Coritiba), Diogo Gonçalves (Copenhagen)

Acquisti: David Datro Fofana (Molde), Benoît Badiashile (Monaco), Andrey Santos (Vasco da Gama)

Cessioni: nessuno

Acquisti: nessuno

Cessioni: nessuno

Acquisti: nessuno

Cessioni: nessuno

Acquisti: Paxten Aaronson (Philadelphia Union), Simon Simoni (Dinamo Tirana)

Cessioni: Jérôme Onguéné (Salzburg, prestito)

Acquisti: nessuno

Cessioni: nessuno

Acquisti: nessuno

Cessioni: Hugo Novoa (Basel, prestito)

Acquisti: Cody Gakpo (PSV Eindhoven)

Cessioni: nessuno

Acquisti: nessuno

Cessioni: nessuno

Acquisti: nessuno

Cessioni: nessuno

Acquisti: Bartosz Bereszyński (Sampdoria, prestito)

Cessioni: Alessandro Zanoli (Sampdoria, prestito)

Acquisti: nessuno

Cessioni: nessuno

Acquisti: nessuno

Cessioni: nessuno

Acquisti: nessuno

Cessioni: nessuno

Acquisti: nessuno

Cessioni: nessuno