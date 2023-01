Stato di forma delle squadre degli ottavi di Champions League: ultimi risultati, classifica e calendario

Sette delle squadre qualificate agli ottavi di UEFA Champions League sono attualmente ferme per la pausa invernale. I club di Inghilterra, Francia, Spagna, Portogallo e Belgio sono invece tornate a pieno regime.

Tieni d'occhio lo stato di forma delle contendenti prima dell'inizio delle partite a eliminazione diretta previsto per il 14 febbraio. Chi è in forma? Chi non lo è?

Guida alle squadre degli ottavi

Dalla sesta giornata: VVV (tutte le competizioni, dalla partita più recente)

Pausa invernale: dal 12 novembre al 20 gennaio

Situazione attuale: 1° in Bundesliga, ottavi di Coppa di Germania

Ottavi di finale: Paris, 14/02 (t) | 08/03 (c)

Il Bayern ha avuto 16 giocatori convocati per la Coppa del Mondo FIFA in Qatar, un contingente eguagliato dal Manchester City e superato solo dal Barcellona.

Dalla sesta giornata: SPVVVVV

Pausa invernale: dal 26 novembre al 17 dicembre

Situazione attuale: 1° in Liga portoghese, ottavi di finale Coppa di Portogallo

Ottavi di finale: Club Brugge, 15/02 (t) | 07/03 (c)

La striscia di 28 partite senza sconfitte dall'inizio del 2022/23 (V23 P5) si è conclusa il 30 dicembre con un 3-0 in casa del Braga.

Dalla sesta giornata: PVSSS

Pausa invernale: dal 12 novembre al 27 dicembre

Situazione attuale: 9° in Premier League, 32esimi di FA Cup

Ottavi di finale: Dortmund, 15/02 (t) | 07/03 (c)

I Blues hanno vinto due partite consecutive in campionato solo una volta dall'arrivo di Graham Potter l'8 settembre.

Guarda tutti i gol del Chelsea nella fase a gironi di Champions League

Dalla sesta giornata: PSPVS

Pausa invernale: dal 13 novembre al 21 dicembre

Situazione attuale: 4° in First League belga

Ottavi di finale: Benfica, 15/02 (c) | 07/03 (t)

L'attuale striscia di tre partite senza vittorie è la più lunga del Club Brugge da novembre 2021.

Dalla sesta giornata: SSV

Pausa invernale: dall'11 novembre al 22 gennaio

Situazione attuale: 6° in Bundesliga, ottavi di finale Coppa di Germania

Ottavi di finale: Chelsea, 15/02 (c) | 07/03 (t)

Il Dortmund ha vinto solo sei delle ultime 16 partite tra tutte le competizioni.

Dalla sesta giornata: PVV

Pausa invernale: dal 13 novembre al 21 gennaio

Situazione attuale: 4° in Bundesliga, ottavi di finale Coppa di Germania

Ottavi di finale: Napoli, 21/02 (c) | 15/03 (t)

Daichi Kamada ha segnato 12 gol col Frankfurt tra tutte le competizioni di questa stagione - miglior bottino personale al suo ritorno al club.

Dalla sesta giornata: VVS

Pausa invernale: dal 13 novembre al 4 gennaio

Situazione attuale: 5° in Serie A, ottavi di finale di Coppa Italia

Ottavi di finale: Porto, 22/02 (c) | 14/03 (t)

I Nerazzurri hanno pareggiato una sola partita tra tutte le competizioni nel 2022/23 – 3-3 in casa del Barcelona alla quarta giornata.

Dalla sesta giornata: VVV

Pausa invernale: dal 12 novembre al 20 gennaio

Situazione attuale: 3° in Bundesliga, ottavi di finale Coppa di Germania

Ottavi di finale: Man City, 22/02 (c) | 14/03 (t)

Il Leipzig ha chiuso il 2022 con sei vittorie consecutive ed è imbattuto da 13 gare (V11 P2).

Dalla sesta giornata: LWWLVVV

Pausa invernale: dal 12 novembre al 22 dicembre

Situazione attuale: 6° in Premier League, trentaduesimi di finale di FA Cup

Ottavi di finale: Real Madrid, 21/02 (c) | 15/03 (t)

I Reds hanno perso più punti nelle prime 17 giornate di questa Premier League che nell'intero campionato 2021/22.

Guarda tutti i gol di Mohamed Salah in Champions League

Dalla sesta giornata: PVVSVV

Pausa invernale: dal 12 novembre al 22 dicembre

Situazione attuale: 2° in Premier League, trentaduesimi di finale FA Cup, quarti di finale Coppa di Lega inglese

Ottavi di finale: Leipzig, 22/02 (t) | 14/03 (c)

Erling Haaland (21) ha chiuso il 2022 al secondo posto della classifica marcatori dell'anno solare di Premier League dietro Harry Kane (26) – nonostante sia arrivato in Inghilterra solo a luglio.

Dalla sesta giornata: VPV

Pausa invernale: dal 13 novembre al 4 gennaio

Situazione attuale: 2° in Serie A, ottavi di finale Coppa Italia

Ottavi di finale: Tottenham, 14/02 (c) | 08/03 (t)

I Rossoneri hanno vinto nove partite casalinghe su 11 tra tutte le competizioni di questa stagione.

Dalla sesta giornata: VVV

Pausa invernale: dal 12 novembre al 4 gennaio

Situazione attuale: 1° in Serie A, ottavi di finale Coppa Italia

Ottavi di finale: Frankfurt, 21/02 (t) | 15/03 (c)

Il Napoli è in una striscia di 11 vittorie consecutive in Serie A, e ha perso solo quattro punti complessivamente tra tutte le competizioni di questa stagione.

Dalla sesta giornata: LVVV

Pausa invernale: 13 novembre al 28 dicembre

Situazione attuale: 1° in Ligue 1, ottavi di finale Coppa di Francia

Ottavi di finale: Bayern, 14/02 (c) | 08/03 (t)

Il vantaggio del Paris in vetta alla Ligue 1 si è ridotto a quattro punti dopo la sconfitta per 3-1 in casa del Lens, seconda in classifica, il 1° gennaio. Questa è stata la prima sconfitta del club della capitale in campionato da marzo.

Guarda tutti i gol di Kylian Mbappé in Champions League

Dalla sesta giornata: VVVPVVV

Pausa invernale: dal 25 novembre all'8 dicembre

Situazione attuale: 2° in Liga, ottavi di finale Coppa di Portogallo, semifinale Coppa di Lega portoghese

Ottavi di finale: Inter, 22/02 (t) | 14/03 (c)

I Dragoni sono imbattuti da dieci partite tra tutte le competizioni (V8 P2), con 31 gol segnati in questa striscia.

Dalla sesta giornata: VVS

Pausa invernale: dal 10 novembre al 30 dicembre

Situazione attuale: 2° in Liga, sedicesimi di finale di Copa del Rey

Ottavi di finale: Liverpool, 21/02 (t) | 15/03 (c)

Il Madrid non perde in casa da 14 partite (V11 P3), ovvero dalla sconfitta ai quarti della passata Champions League contro il Chelsea.

Dalla sesta giornata: SPVSS

Pausa invernale: dal 12 novembre al 26 dicembre

Situazione attuale: 5° in Premier League, trentaduesimi di FA Cup

Ottavi di finale: Milan, 14/02 (c) | 08/03 (t)

Gli Spurs hanno subito gol per primi nelle ultime dieci partite tra tutte le competizioni.