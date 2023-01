I calciatori da tenere d'occhio nel 2023: chi può essere la rivelazione dell'anno in Europa?

Come ogni inizio dell'anno, UEFA.com ha attinto alla sua rete di giornalisti, corrispondenti e reporter per prevedere quali giocatori potranno rubare la scena alle stelle già affermate in Europa nel 2023.

I giocatori, che hanno 21 anni o meno all'inizio del 2023, sperano di emulare alcune delle nostre scelte degli anni precedenti, tra cui spiccano Erling Haaland, Jamal Musiala, Rodrygo, Jude Bellingham e Mykhailo Mudryk solo per citarne alcuni...

Ecco i 40 calciatori che potrebbero essere protagonisti in Europa quest'anno.

Liel Abada (ISR, 21 – Celtic)

Bravo sia nei passaggi che nelle conclusioni in porta, il centrocampista offensivo israeliano ha vinto il premio di Miglior Giovane dell'Anno della Federcalcio scozzese per il 2021/22 alla sua prima stagione dopo il trasferimento dal Maccabi Petah Tikva, e in questa è già andato in doppia cifra per i gol fatti tra club e nazionale.

Arda Güler (TUR, 17 – Fenerbahçe)

Soprannominato il 'Messi turco' per la sua bravura nei dribbling per i suoi passaggi filtranti, nella passata stagione è diventato il più giovane marcatore della Süper Lig. In questa stagione si è messo in mostra in UEFA Europa League ed è diventato il più giovane calciatore a vestire la maglia della Turchia dal 2008.

Guarda il primo gol di Arda Güler in Europa League col Fenerbahçe

Álex Baena (ESP, 21 – Villarreal)

Il calciatore della nazionale under 21 spagnola è venuto alla ribalta nella passata stagione, quando è stato determinante per la promozione del Girona nella massima serie spagnola grazie a un buon apporto di gol e assist dalla corsia di sinistra. In estate è tornato al Villarreal, club che ne detiene il cartellino, e da allora ha continuato a mantenere gli stessi standard.

Martin Baturina (CRO, 19 – Dinamo Zagreb)

Altro grande giocatore di prospettiva dei campioni della Croazia, il centrocampista centrale in questa stagione ha anche migliorato il suo rapporto coi gol nonostante le poche presenze, 11 delle quali in UEFA Champions League.

Dion Drena Beljo (CRO, 20 – Osijek)

Anche lui promessa dell'U21 croata, Beljo si chiama Dion in onore di Dioniso, il dio greco del vino. Si è messo in luce durante l'anno scorso durante una stagione in prestito all'Istra, dove ha segnato molti gol, e ha mantenuto gli stessi standard all'Osijek, dove ha realizzato cinque reti nelle prime cinque giornate di campionato.

Armel Bella-Kotchap (GER, 21 – Southampton)

L'imponente difensore centrale si è distinto in una squadra in difficoltà come quella dei Saints ed è stato sfortunato a causa di una lussazione alla spalla che ne ha limitato il rendimento a inizio stagione. L'acquisto estivo dal Bochum si è ripreso in fretta fino a conquistare un posto nella rosa della Germania per i Mondiali.

Moisés Caicedo (ECU, 21 – Brighton e Hove Albion)

Il centrocampista centrale tuttofare ha preso le redini della mediana del Brighton dopo la partenza di Yves Bissouma. Primo giocatore nato nel XXI secolo a segnare nelle qualificazioni della CONMEBOL alla Coppa del Mondo nel 2020, Caicedo ha già 28 presenze con l'Ecuador.

Lucas Chevalier (FRA, 21 – LOSC Lille)

Il portiere ha fatto molto ben in prestito al Valenciennes la scorsa stagione e ha sfruttato la sua occasione al LOSC quest'anno, soprattutto quando ha parato un rigore nel derby contro il Lens alla sua seconda partita davanti ai tifosi di casa.

Mohamed-Ali Cho (FRA, 18 – Real Sociedad)

È diventato il secondo giocatore più giovane a firmare un contratto da professionista in Francia (dopo Eduardo Camavinga) ed è entrato in poco tempo in prima squadra all'Angers. Bravo in fase di possesso, si trova a suo agio su entrambe le fasce ed è una delle rivelazioni della Real Sociedad dopo il trasferimento estivo.

Zeno Debast (BEL, 19 – Anderlecht)

Nota positiva di una stagione deludente per l'Anderlecht, il centrale di impostazione ha giocato tutte le partite di campionato prima del Mondiale e si è ritagliato il suo spazio anche nel Belgio nella competizione iridata.

Strahinja Eraković (SRB, 21 – Crvena zvezda)

Divenuto titolare come centrale di difesa del Crvena zveza nel 2021/22, ha vinto le due competizioni nazionali per la seconda stagione consecutiva. Ha fatto parte della Serbia che ha conquistato la promozione nella Lega A della UEFA Nations League nonché della squadra dei Mondiali.

David Datro Fofana (CIV, 20 – Molde)

Qual è il segreto del Molde per quanto riguarda gli attaccanti? Fofana ha segnato 15 gol in 24 partite, vincendo il campionato norvegese, ed è stato anche convocato due volte dalla Costa d'Avorio a novembre e in seguito è passato al Chelsea. Un altro Erling Haaland in arrivo?

Valgeir Lunddal Friðriksson (ISL, 21 – Häcken)

Ha vinto il titolo islandese 2020 con il Valur prima di trasferirsi all'estero. "Sono migliorato molto in questa stagione: gioco con più calma in fase di possesso", ha dichiarato l'imponente terzino, determinante nel 2022 quando l'Häcken è diventato campione di Svezia per la prima volta nei suoi 82 anni di storia.

Alejandro Garnacho (ARG, 18 – Manchester United)

Il talentuoso esterno, che per il dribbling agile è stato paragonato all'ex compagno di squadra Cristiano Ronaldo, si è fatto strada nello United a discapito di campioni di più alto profilo. I gol della vittoria in Premier League ed Europa League fanno pensare che il suo cammino sia appena iniziato.

Guarda il gol di Garnacho contro la Real Sociedad

Gonçalo Inácio (POR, 21 – Sporting CP)

Dopo aver dato il suo contributo alla vittoria del titolo 2020/21 con lo Sporting CP, che in Liga non trionfava da 19 anni, il difensore centrale è diventato sempre più forte. Ha già giocato 60 partite di campionato e collezionato la prima presenza in nazionale.

Anthony Gordon (ENG, 21 – Everton)

Altro giocatore a mettersi in luce in una squadra che zoppica in Premier League, l'instancabile centrocampista è tanto propositivo in difesa quanto in attacco. Ha segnato con il suo club e con l'Inghilterra U21 e continua a crescere.

Malo Gusto (FRA, 19 – Lyon)

Il terzino destro è uno dei prospetti più interessanti del calcio francese e sta già per raggiungere le 50 presenze in prima squadra con l'OL. Avendo giocato più avanti negli anni precedenti, conserva l'istinto da attaccante e sfrutta spesso le sue qualità e la su velocità in entrambe le fasi di gioco.

Piero Hincapié (ECU, 20 – Leverkusen)

Il difensore centrale ecuadoriano aveva già totalizzato 20 presenze in nazionale prima di andare ai Mondiali a novembre. Grazie a quest'ultima esperienza, la sua disciplina non potrà che beneficiarne, eguagliando la sua indubbia forza in difesa e la sua abilità palla ai piedi.

Milos Kerkez (HUN, 19 – AZ Alkmaar)

Il terzino sinistro ha colmato perfettamente il vuoto lasciato da Owen Wijndal (trasferitosi all'Ajax) e ha già trovato la rete in Eredivisie e in UEFA Europa Conference League. Il Milan potrebbe rimpiangere di aver lasciato partire questa promessa a gennaio 2021.

Guarda il primo gol di Kerkez in Europa Conference League

Tom Krauss (GER, 21 – Schalke, in prestito dal Leipzig)

Il centrocampista difensivo, che ha rappresentato la Germania in tutte le categorie fino all'U21, si è messo in luce in uno Schalke in difficoltà grazie alla sua forza, alla sua velocità e alle sue capacità di lettura del gioco.

Victor Kristiansen (DEN, 20 – Copenhagen)

Vincitore del campionato con il Copenaghen nel 2021/22, il terzino sinistro ha dimostrato il suo talento e la sua aggressività giocando tutte e sei le partite di Champions League 2022/23.

Luiz Henrique (BRA, 21 – Real Betis)

Centrocampista o attaccante, Henrique si è fatto conoscere in patria con il Fluminense. "La squadra sfrutta la velocità, i dribbling e i passaggi: penso di potermi adattare bene", ha commentato dopo il trasferimento al Betis. Lo splendido gol di testa alla Roma in Europa League suggerisce che è sulla strada giusta.

Eliot Matazo (BEL, 20 – Monaco)

Efficace frangiflutti davanti alla retroguardia dell'ASM, l'ex Anderlecht ha collezionato regolarmente presenze da titolare nelle ultime due stagioni. Onnipresente anche nel Belgio Under 21, ha aumentato il suo minutaggio anche a livello di club.

Quentin Merlin (FRA, 20 – Nantes)

Merlin è stato un pilastro del Nantes che la scorsa stagione ha raggiunto la finale di Coppa di Francia. Capace di giocare ovunque sulla fascia sinistra, è una risorsa offensiva importante grazie ai suoi calci piazzati e ai suoi cross.

Adamo Nagalo (CIV, 20 – Nordsjælland)

Il 18enne Andreas Schjelderup, che l'anno scorso era tra gli osservati speciali, è attualmente capocannoniere in Danimarca; Nagalo vive un'ascesa altrettanto impressionante. Arrivato dalla Right to Dream Academy del Ghana nel 2020, ora è difensore centrale titolare del Nordsjælland.

Nico Williams (ESP, 20 – Athletic Club)

Forse ancora più atteso del fratello minore Iñaki all'Athletic, Nico è un esterno d'attacco dalle doti sorprendenti. In questa stagione si è guadagnato un posto da titolare, mentre i suoi gol e assist lo hanno portato in Coppa del Mondo con la Spagna.

Octavian Popescu (ROU, 20 – FCSB)

Il trequartista è stato un punto fermo dell'FCSB nelle due stagioni precedenti e fa parte della nazionale da quando ha compiuto 18 anni. Per il grande talento e una certa vocazione al gesto spettacolare, è stato paragonato al leggendario Gheorghe Hagi.

Gonçalo Ramos (POR, 21 – Benfica)

Bravo nel pressing e nel gioco di rimessa, Ramos ha segnato in Champions League e in Liga dopo altre reti con l'U21 e in UEFA Youth League. Ha segnato tre gol all'esordio con il Portogallo ai Mondiali, diventando il più giovane marcatore di una tripletta nella competizione dal 1962.

Fabian Rieder (SUI, 20 – Young Boys)

Cresciuto pazientemente dal club della sua città natale - anche dopo aver segnato contro il Manchester United all'Old Trafford in Champions League 2021/22 - il versatile centrocampista ha stupito il Ct della Svizzera, Murat Yakin, con i suoi movimenti e la sua caparbietà.

Guarda il gol di Rieder all'Old Trafford

Giorgio Scalvini (ITA, 19 – Atalanta)

Ha appena compiuto 19 anni, ma in questa stagione ha conquistato un posto da titolare nella Dea e si è fatto conoscere a livello internazionale. La sua presenza imponente, la sua intelligenza tattica e le sue capacità da centrocampista centrale ne hanno ulteriormente rafforzato le prospettive.

Nicolas Seiwald (AUT, 21 – Salzburg)

Due volte vincitore dei due titoli nazionali in Austria, il centrocampista è al Salisburgo da oltre 13 anni. Ha giocato 59 volte tra club e nazionale nel 2021/22 e in questa stagione ha continuato a farsi notare con la sua grande mole di lavoro e la sua tenacia.

Xavi Simons (NED, 19 – PSV Eindhoven)

Marcatore e finalizzatore dalle grandi doti, ha lasciato il Barcellona e il Pars per crescere ancora più in fretta: le sue scelte sono state ripagate da una prima stagione entusiasmante con il PSV. Prima di metà ottobre ha segnato dieci gol e gli Oranje lo hanno fatto subito esordire in Coppa del Mondo.

Georgiy Sudakov (UKR, 20 – Shakhtar Donetsk)

Mykhailo Mudryk, che avevamo selezionato per il 2022, ha sicuramente fatto notizia con lo Shakhtar, ma la crescita di Sudakov è stata altrettanto notevole. Ha giocato tutte e sei le partite della fase a gironi di Champions League, ha servito due assist e ha perso raramente il possesso palla.

Crysensio Summerville (NED, 21 – Leeds)

L'ex vincitore del Campionato Europeo UEFA Under 17 ha dovuto pazientare dopo il passaggio dal Feyenoord al Leeds nel 2020. Ottimo dribblatore e dotato di grande velocità, Summerville è esploso con quattro gol in altrettante partite di Premier League, tra cui quello della vittoria ad Anfield.

Abakar Sylla (CIV, 20 – Club Brugge)

Altro giocatore passato inosservato in Champions League, a differenza del suo club. Prima di questa stagione, aveva giocato solo sei minuti con il Club Brugge, ma poi sono arrivati quattro clean sheet in altrettante partite europee e le prime tre presenze nella Costa d'Avorio.

Mathys Tel (FRA, 17 – Bayern München)

Il Bayern ha pagato un'ingente somma per accaparrarsi il più giovane giocatore che abbia mai vestito la maglia del Rennes (record che ha sottratto a Camavinga). Ben presto, l'attaccante è diventato anche il più giovane a trovare la rete con la grande squadra tedesca, grazie a potenzialità spaventose e a un grande istinto da gol.

Kenneth Taylor (NED, 20 – Ajax)

Con il centrocampista centrale, il vivaio dell'Ajax ha scovato un altro gioiello. Altro campione d'Europa U17, Taylor possiede le capacità nei passaggi e il portamento che sono il marchio di fabbrica di ogni centrocampista dell'Ajax e in questa stagione ha anche segnato regolarmente.

Destiny Udogie (ITA, 20 – Udinese, in prestito dal Tottenham)

I cinque gol da terzino in 35 gare di Serie A alla prima stagione con l'Udinese hanno convinto gli Spurs a superare la concorrenza per ingaggiarlo. Tornato in prestito all'Udinese, continua a spaziare da un'area all'altra e si è affermato nella nazionale italiana U21.

Lesley Ugochukwu (FRA, 18 – Rennes)

Nipote di Onyekachi Apam, ex giocatore del Rennes, Ugochukwu è stato introdotto gradualmente in prima squadra nel 2021/22. In questo trimestre si è messo in evidenza per le sue caratteristiche fisiche e difensive, tanto da essere paragonato al grande Patrick Vieira.

Nicola Zalewski (POL, 20 – Roma)

Scoperto da Zbigniew Boniek, ex giocatore della Roma e della Polonia, il centrocampista mancino è molto combattivo e risoluto. "La mia vita è cambiata moltissimo nell'ultimo anno e mezzo", ha dichiarato dopo aver vinto l'Europa Conference League e aver partecipato alla Coppa del Mondo con la Polonia.

L'elenco è a cura dei giornalisti, corrispondenti e redattori di UEFA.com e non intende competere con premi più affermati. Tutte le indicate si intendono al 1 gennaio 2023.