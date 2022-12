Riepilogo Women's Champions League: Chelsea e Wolfsburg prime nel girone, la Roma chiude con un'altra vittoria

Chelsea e Wolfsburg chiudono la fase a gironi di UEFA Women's Champions League senza sconfitte precedendo rispettivamente Paris Saint-Germain e Roma, mentre il Vllaznia saluta la competizione con una sconfitta contro il Real Madrid.

UEFA.com riepiloga tutte le partite del giovedì della sesta giornata. Appuntamento al 10 febbraio per il sorteggio dei quarti di finale.

Chi è qualificato? Gruppo A: Chelsea (vincitrice del girone), Paris Saint-Germain 

Gruppo B: Wolfsburg (vincitrice del girone), Roma

Gruppo C: Arsenal (vincitrice del girone), Lyon

Gruppo D: Barcelona (vincitrice del girone), Bayern München

Gruppo A

Al Chelsea basta evitare una sconfitta di due gol per blindare il primo posto davanti al Paris, ma Lauren James segna le sue prime due reti in UEFA Women's Champions League e suggella il primato davanti a 10.000 spettatori, record di affluenza europeo per le Blues a Stamford Bridge. Il Paris, qualificato con una gara d'anticipo nonostante la prima sconfitta casalinga per 1-0 contro il Chelsea, parte meglio e Kadidiatou Diani colpisce la traversa con un audace pallonetto da 40 metri.

Ma il Chelsea cresce e sfiora due volte il gol con James, poi Sam Kerr apre le marcature con una straordinaria rete su azione solitaria. Quindi, Kerr serve l'assist per il raddoppio di James, che trova il secondo gol personale coronando una bella manovra collettiva.

Highlights: Chelsea - Paris 3-0

Il Real Madrid vince la sfida tra le due squadre eliminate ma è costretto a rimontare dopo lo storico gol di apertura del Vllaznia. La prima squadra albanese a raggiungere questa fase segna la sua prima rete nel girone grazie a una punizione a giro di Megi Doci.

La squadra di Alberto Toril risponde con Caroline Weir e una doppietta di Teresa Abelleira, compreso un gol dal dischetto dopo un fallo di mano in area di Matilda Gjergji. Nel finale, le subentrate Carla Camacho e Paula Partido firmano la loro prima rete in prima squadra.

Highlights: Real Madrid - Vllaznia 5-1

Gruppo B

Il Wolfsburg si assicura il primo posto con una valanga di gol in casa del St. Pölten. Lena Lattwein sblocca il risultato con un tiro dal limite dell'area, poi Marina Hegering raddoppia da 30 metri. Svenja Huth, al rientro, sigla il terzo gol dopo un tiro di Ewa Pajor respinto dal legno. Pajor aggiusta la mira all'inizio del secondo tempo firmando la settima rete personale nel girone.

Tabea Wassmuth, capocannoniere della scorsa fase a gironi, entra dalla panchina e firma il suo primo gol di questa edizione. Poi, Pia-Sophie Wolter segna due gol e l'altra subentrata Pauline Bremer completa le marcature per gli ospiti. La formazione di casa si consola con le reti di Mateja Zver e Rita Schumacher.

Highlights: St.Pölten - Wolfsburg 2-8

La Roma conclude la fase a gironi con un'eclatante vittoria a Praga. Le giallorosse, all'esordio, erano già sicure di un posto ai quarti di finale, ma attaccano con brio perché una vittoria potrebbe comunque valere la prima piazza nel Gruppo B.

Valentina Giacinti concretizza una bella azione poco dopo la mezz'ora, poi Beata Kollmats insacca di testa su calcio d'angolo di Manuela Giugliano. A inizio ripresa, Giugliano batte una punizione e serve sulla corsa Elena Linari, che insacca dietro il palo.

Highlights: Slavia Praha - Roma 0-3

