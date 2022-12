Quarti di finale di Women's Champions League: conosciamo le squadre

Le squadre dei quarti di Women's Champions League Arsenal (ENG) – 2007 vincitrice, al 15° quarto di finale (record)

Barcelona (ESP) – 2021 vincitrice, a caccia della quarta finale in cinque stagioni

Bayern München (GER) – cinque volte ai quarti di finale in sei stagioni, punta alla prima finale

Chelsea (ENG) – 2021 vice campione, ha vinto i tre precedenti quarti

Lyon (FRA) – campione in carica e otto volte vincitore (record), ha vinto 12 volte i quarti di finale (record) su 13 partecipazioni

Paris Saint-Germain (FRA) – due volte vice campione, punta al settimo successo in otto presenze ai quarti

Roma (ITA) – all'esordio in Europa, è il 55esimo club diverso a raggiungere i quarti

Wolfsburg (GER) – due volte vincitore, 11 partecipazioni consecutive ai quarti (record)

Sorteggio quarti di finale: 10 febbraio ore 13:00 CET

Ranking UEFA (al termine del 2021/22): 10°

Come si è qualificato: vice campione Inghilterra; V3-2tot. contro Ajax

Fase a gironi: prima Gruppo C (V4 P1 S1 GF19 GS5)

Migliori marcatrici fase a gironi: Caitlin Foord, Frida Maanum (4)

Passata stagione: quarti di finale

Palmares nazionale: 15 campionati, 14 coppe nazionali

Miglior piazzamento nella competizione: campione (2006/07)

Bilancio quarti di finale: V6 S8

Precedenti ai quarti di finale

2021/22: S1-3tot. contro Wolfsburg (P1-1 c, S0-2 t)

2019/20: S1-2 contro Paris Saint-Germain (n, San Sebastián)

2013/14: S0-3tot. contro Birmigham City (S0-1 t, S0-2 c)

2012/13: V4-1tot. contro Torres (V3-1 c, V1-0 t)

2011/12: V3-2tot. contro Göteborg [oggi Häcken] (V3-1 c, S0-1 t)

2010/11: V3-3tot. per i gol in trasferta contro Linköping (P1-1 c, P2-2 t)

2009/10: S1-4tot. contro Duisburg (S1-2 t, S0-2 c)

2008/09: S3-8tot. contro Umeå (V3-2 c, S0-6 t)

2007/08: S2-3tot. contro Lyon (P0-0 t, S2-3 c)

2006/07: V9-1tot. contro Breidablik (V5-0 t, V4-1 c)

2005/06: S2-4tot. contro Frankfurt (P1-1 c, S1-3 t)

2004/05: V4-3tot. contro Torres (S0-2 t, V4-1 c)

2002/03: V3-1tot. contro CSK VV Samara (V2-0 t, P1-1 c)

2001/02: S2-3tot. contro Toulouse (P1-1 c, S1-2dts t)

Highlights: Lyon - Arsenal 1-5 

Ranking UEFA (al termine del 2021/22): 2°

Come si è qualificato: campione di Spagna

Fase a gironi: Gruppo D (V4 P0 S1 GF23 GS6)

Miglior marcatrice fase a gironi: Aitana Bonmatí (5)

Passata stagione: vice campione

Palmares nazionale: 7 campionati, 9 coppe nazionali

Miglior piazzamento nella competizione: campione (2020/21)

Bilancio quarti di finale: V5 S3

Precedenti ai quarti di finale

2021/22: V8-3tot. contro Real Madrid (V3-1 t, V5-2 c)

2020/21: V4-2tot. contro Manchester City (V3-0 h played in Monza, S1-2 t)

2019/20: V1-0 contro Atlético (n, Bilbao)

2018/19: V4-0tot. contro LSK Kvinner (V3-0 c, V1-0 t)

2017/18: S1-3tot. contro Lyon (S1-2 t, S0-1 c)

2016/17: V3-0tot. contro Rosengård (V1-0 t, V2-0 c)

2015/16: S0-1tot. contro Paris Saint-Germain (P0-0 c, S0-1 t)

2013/14: S0-5tot. contro Wolfsburg (S0-3 c, S0-2 t)

Highlights: Barcelona - Bayern 3-0 

Ranking UEFA (al termine del 2021/22): 5°

Come si è qualificato: vice campione Germania; V4-1tot. contro Real Sociedad

Fase a gironi: Gruppo D (V4 P0 S1 GF12 GS7)

Miglior marcatrice fase a gironi: Georgia Stanway (3)

Passata stagione: quarti di finale

Palmares nazionale: 4 campionati, 1 coppe nazionali

Miglior piazzamento nella competizione: semifinale (2018/19, 2020/21)

Bilancio quarti di finale: V2 S3

Precedenti ai quarti di finale

2021/22: S3-4tot. contro Paris Saint-Germain (S1-2 c, P2-2dts t)

2020/21: V4-0tot. contro Rosengård (V3-0 c, V1-0 t)

2019/20: S1-2 contro Lyon (n, Bilbao)

2018/19: V6-2tot. contro Slavia Praha (P1-1 t, V5-1 c)

2016/17: S1-4tot. contro Paris Saint-Germain (V1-0 c, S0-4 t)

Highlights: Bayern - Barcelona 3-1 

Ranking UEFA (al termine del 2021/22): 6°

Come si è qualificato: campione d'Inghilterra

Fase a gironi: Gruppo A (V4 P1 S0 GF16 GS1)

Miglior marcatrice fase a gironi: Sam Kerr (4)

Passata stagione: Fase a gironi

Palmares nazionale: 5 campionati, 4 coppe nazionali

Miglior piazzamento nella competizione: vice campione (2020/21)

Bilancio quarti di finale: V3 S0

Precedenti ai quarti di finale

2020/21: V5-1tot. contro Wolfsburg (V2-1 c, V3-0 t, entrambe le partite a Budapest)

2018/19: V3-2tot. contro Paris Saint-Germain (V2-0 c, S1-2 t)

2017/18: V5-1tot. contro Montpellier (V2-0 t, V3-1 c)

Highlights: Paris - Chelsea 0-1 

Ranking UEFA (al termine del 2021/22): 1°

Come si è qualificato: campione in carica, campione di Francia

Fase a gironi: secondo Gruppo C (V3 P2 S1 GF10 GS6)

Miglior marcatrice fase a gironi: Melvine Malard (4)

Passata stagione: campione

Palmares nazionale: 15 campionati, 9 coppe nazionali

Miglior piazzamento nella competizione: vincitore x 8 (2010/11, 2011/12, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2021/22)

Bilancio quarti di finale: V12 S1

Precedenti ai quarti di finale

2021/22: V4-3tot. contro Juventus (S1-2 t, V3-1 c)

2020/21: S2-2tot. per i gol in trasferta contro Paris Saint-Germain (V1-0 t, S1-2 c)

2019/20: V2-1 contro Bayern (n, Bilbao)

2018/19: V6-3tot. contro Wolfsburg (V2-1 c, V4-2 t)

2017/18: V3-1tot. contro Barcelona (V2-1 c, V1-0 t)

2016/17: V2-1tot. contro Wolfsburg (V2-0 t, S0-1 c)

2015/16: V9-1tot. contro Slavia Praha (V9-1 c, P0-0 t)

2012/13: V8-0tot. contro Rosengård (V5-0 c, V3-0 t)

2011/12: V8-0tot. contro Brøndby (V4-0 c, V4-0 t)

2010/11: V1-0tot. contro Zvezda-2005 (P0-0 t, V1-0 c)

2009/10: V3-1tot. controTorres (V3-0 c, S0-1 t)

2008/09: V9-1tot. contro Bardolino Verona (V5-0 t, V4-1 c)

2007/08: V3-2tot. contro Arsenal (P0-0 c, V3-2 t)

Highlights: Arsenal - Lyon 0-1 

Ranking UEFA (al termine del 2021/22): 4°

Come si è qualificato: vice campione di Francia; V4-1tot. contro Häcken

Fase a gironi: Gruppo A (V3 P1 S1 GF11 GS2)

Miglior marcatrice fase a gironi: Kadidiatou Diani (3)

Passata stagione: semifinale

Palmares nazionale: 1 campionati, 3 coppe nazionali

Miglior piazzamento nella competizione: vice campione (2014/15, 2016/17)

Bilancio quarti di finale: V6 S1

Precedenti ai quarti di finale

2021/22: V4-3tot. contro Bayern (V2-1 t, P2-2dts c)

2020/21: V2-2tot. per i gol in trasferta contro Lyon (S0-1 c, V2-1 t)

2019/20: V2-1 contro Arsenal (n, San Sebastián)

2018/19: S2-3tot. contro Chelsea (S0-2 t, V2-1 c)

2016/17: V4-1tot. contro Bayern (S0-1 t, V4-0 c)

2015/16: V1-0tot. contro Barcelona (P0-0 t, V1-0 c)

2014/15: V7-0tot. contro Glasgow City (V2-0 t, V5-0 c)

Highlights: Paris - Real Madrid 2-1 

Ranking UEFA (al termine del 2021/22): N/A

Come si è qualificato: vice campione d'Italia; V3-1 contro Glasgow City, V0-0, 5-4dcr contro Paris FC, V6-2tot. contro Sparta Praha

Fase a gironi: Gruppo B (V3 P1 S1 GF13 GS8)

Migliori marcatrici fase a gironi: Valentina GIacinti, Manuela Giugliano (3)

Passata stagione: non nella competizione

Palmares nazionale: 1 coppa nazionale

Miglior piazzamento nella competizione: stagione d'esordio

Ranking UEFA (al termine del 2021/22): 3°

Come si è qualificato: campione di Germania

Fase a gironi: Gruppo B (V3 P2 S0 GF11 GS3)

Miglior marcatrice fase a gironi: Ewa Pajor (6)

Passata stagione: semifinale

Palmares nazionale: 7 campionati, 9 coppe nazionali

Miglior piazzamento nella competizione: campione (2012/13, 2013/14)

Bilancio quarti di finale: V7 S3

Precedenti ai quarti di finale

2021/22: V3-1tot. contro Arsenal (P1-1 t, V2-0 c)

2020/21: S1-5tot. contro Chelsea (S1-2 t, S0-3 c, both legs in Budapest)

2019/20: V9-1 contro Glasgow City (n, San Sebastián)

2018/19: S3-6 contro Lyon (S1-2 t, S2-4 c)

2017/18: V6-1 contro Slavia Praha (V5-0 c, P1-1 t)

2016/17: S1-2 contro Lyon (S0-2 c, V1-0 t)

2015/16: V6-0tot. contro Brescia (V3-0 c, V3-0 t)

2014/15: V4-4tot. per i gol in trasferta contro Rosengård (P1-1 c, P3-3 t)

2013/14: V5-0tot. contro Barcelona (V3-0 t, V2-0 c)

2012/13: V4-1tot. contro Rossiyanka (V2-1 c, V2-0 t)

Per vincitore della coppa si intende solo alla principale coppa nazionale della federazione.