Messi, Zanetti, Di María: chi sono i migliori argentini della UEFA Champions League?

Molti dei migliori calciatori argentini sono venuti in Europa per cercare fortuna calcistica, come Alfredo Di Stéfano, che ha creato un precedente quando ha giocato col Real Madrid la prima finale di Coppa dei Campioni nel 1956 (pochi mesi prima di prendere la cittadinanza spagnola). Diego Armando Maradona ha giocato solo 31 partite in competizioni UEFA per club (segnando 13 volte), ma il suo erede spirituale Lionel Messi ha fatto di meglio: il suo enorme palmarès comprende tre trionfi in UEFA Champions League con il Barcellona (2009, 2011 e 2015).

Calciatori argentini con più presenze in Coppa dei Campioni/UEFA Champions League (including qualifying)

Le 18 stagioni di Lionel Messi in breve

161: Lionel Messi (Barcelona, Paris)

105: Javier Zanetti (Inter)

103: Ángel Di María (Benfica, Real Madrid, Paris, Juventus)

98: Javier Mascherano (Liverpool, Barcelona)

85: Gonzalo Higuaín (Real Madrid, Napoli, Juventus)

84: Esteban Cambiasso (Real Madrid, Inter, Olympiacos)

83: Sergio Agüero (Atlético Madrid, Manchester City, Barcelona)

80: Nicolás Otamendi (Porto, Manchester City, Benfica)

75: Walter Samuel (Roma, Real Madrid, Inter, Basel)

70: Hernán Crespo (Parma, Lazio, Inter, Chelsea, Milan)

Calciatori argentini con più gol in Coppa dei Campioni/UEFA Champions League (qualificazioni incluse)

129: Lionel Messi (Barcelona, Paris)

49: Alfredo Di Stéfano (Real Madrid)

47: Sergio Agüero (Atlético Madrid, Manchester City, Barcelona)

28: Hernán Crespo (Parma, Lazio, Inter, Chelsea, Milan)

25: Gonzalo Higuaín (Real Madrid, Napoli, Juventus)

23: Lisandro López (Porto, Lyon)

22: Ángel Di María (Benfica, Real Madrid, Paris, Juventus)

19: Julio Cruz (Feyenoord, Inter)

18: Lucho González (Porto, Marseille)

18: Paulo Dybala (Juventus)

Calciatori argentini con più presenze in competizioni UEFA per club*

Javier Zanetti con la UEFA Champions League nel 2010 ©Getty Images

165: Lionel Messi (Barcelona, Paris)

160: Javier Zanetti (Inter)

126: Ángel Di María (Benfica, Real Madrid, Paris, Juventus)

114: Gonzalo Higuaín (Real Madrid, Napoli, Juventus, Milan, Chelsea)

110: Javier Mascherano (West Ham, Liverpool, Barcelona)

109: Sergio Agüero (Atlético Madrid, Manchester City, Barcelona)

109: Esteban Cambiasso (Real Madrid, Inter, Olympiacos)

103: Walter Samuel (Roma, Real Madrid, Inter, Basel)

101: Nicolás Otamendi (Porto, Manchester City, Benfica)

92: Gonzalo Rodríguez (Villarreal, Fiorentina)

Calciatori argentini con più gol nelle competizioni UEFA per club*

La tripletta di Sergio Agüero nel 2016 contro il Gladbach

132: Lionel Messi (Barcelona, Paris)

63: Sergio Agüero (Atlético Madrid, Manchester City, Barcelona)

50: Alfredo Di Stéfano (Real Madrid)

39: Hernán Crespo (Parma, Lazio, Inter, Chelsea, Milan, Genoa)

37: Gonzalo Higuaín (Real Madrid, Napoli, Juventus, Milan, Chelsea)

28: Ángel Di María (Benfica, Real Madrid, Paris, Juventus)

25: Claudio López (Valencia, Lazio)

25: Lisandro López (Porto, Lyon)

20: Julio Cruz (River Plate, Feyenoord, Bologna, Inter, Lazio)

20: Paulo Dybala (Juventus, Roma)

Le prime volte

Primo argentino a vincere/segnare in Coppa dei Campioni/UEFA Champions League

Alfredo Di Stéfano (Real Madrid 4-3 Stade de Reims, 1956)

Primi argentini a giocare/vincere una finale di Coppa delle Coppe

Edgardo Madinabeytia e Jorge Griffa (Atlético Madrid - Fiorentina 1-1 (3-0 replay), 1962)

Primo argentino a giocare/vincere una finale di Coppa UEFA/UEFA Europa League

Osvaldo Ardiles (Anderlecht 2-2 tot. Tottenham Hotspur, dts, vittoria Spurs 4-3 dcr, 1984)

*Per competizioni UEFA per club si intendono: Coppa dei Campioni/UEFA Champions League, Coppa UEFA/UEFA Europa League, UEFA Europa Conference League, Coppa Intercontinentale, Coppa delle Coppe UEFA, Supercoppa UEFA e Coppa Intertoto UEFA