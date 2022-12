Mbappé, Haaland, Lewandowski: chi è il capocannoniere del 2022?

Kylian Mbappé si appresta a diventare per la prima volta il miglior marcatore che gioca in Europa grazie ai suoi gol segnati a livello di club e nazionale: l'attaccante del Paris Saint-Germain si è piazzato davanti Erling Haaland e Robert Lewandowski, ovvero il calciatore che ha chiuso gli ultimi tre anni in testa a questa speciale classifica.

Mbappé, 23 anni, ha segnato 55 gol in altrettante partite in tutte le competizioni tra club e nazionale, tra cui cinque triplette e sette rigori. Haaland invece è a 12 gol dal francese sebbene abbia giocato 15 partite in meno. Il centravanti norvegese ha avuto una media di più di un gol a partita nel 2022.

Chi è il miglior marcatore tra club e nazionale del 2022?

Guarda tutti i gol di Kylian Mbappé in Champions League

55 in 55 Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain e Francia)

43 in 40 Erling Haaland (Dortmund/Man City e Norvegia)

42 in 50 Robert Lewandowski (Bayern/Barcelona e Polonia)

37 in 58 Christopher Nkunku (Leipzig e Francia)

35 in 51 Lionel Messi (Paris Saint-Germain e Argentina)

35 in 51 Ricardo Gomes (Partizan)

34 in 46 Amahl Pellegrino (Bodø/Glimt)

34 in 50 Mehdi Taremi (Porto e Iran)

34 in 61 Harry Kane (Tottenham e Inghilterra)

33 in 62 Sadio Mané (Liverpool/Bayern e Senegal)

32 in 42 Neymar (Paris Saint-Germain e Brasile)

31 in 38 Karim Benzema (Real Madrid e Francia)

29 in 47 Wissam Ben Yedder (Monaco e Francia)

28 in 49 Marko Livaja (Hajduk Split e Croazia)

27 in 59 Mohamed Salah (Liverpool e Egitto)

26 in 46 Darwin Núñez (Benfica/Liverpool e Uruguay)

26 in 51 Cody Gakpo (PSV Eindhoven e Paesi Bassi)

26 in 57 Lautaro Martínez (Inter e Argentina)



Per i club che giocano nelle massime serie europee(comprese coppe nazionali, escluse le amichevoli) e con le nazionali maggiori (comprese amichevoli)

Chi è stato il miglior marcatore delle competizioni UEFA (per club e nazionale) nel 2022?

Guarda tutti i gol di Karim Benzema in Champions League

12 Karim Benzema (Real Madrid e Francia)

11 Robert Lewandowski (Bayern/Barcelona e Polonia)

11 Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain e Francia)

11 Ricardo Gomes (Partizan)

9 Artem Dovbyk (Dnipro-1 e Ucraina)

9 James Tavernier (Rangers)



Chi è stato il miglior marcatore delle competizioni UEFA per club nel 2022 (dalla fase a gironi in poi)?

11 Karim Benzema (Real Madrid, Champions League/Supercoppa UEFA)

9 Kylian Mbappé (Paris, Champions League)

9 Robert Lewandowski (Bayern/Barcelona, Champions League)

8 Mohamed Salah (Liverpool, Champions League)

8 James Tavernier (Rangers, Europa League/Champions League)

Chi è stato il capocannoniere del 2022 di ciascuna competizione UEFA per club?

UEFA Champions League: Karim Benzema, Real Madrid (10)

UEFA Europa League: James Tavernier, Rangers (7)

UEFA Europa Conference League: Cyriel Dessers, Feyenoord; Ricardo Gomes, Partizan; Peter Olayinka, Slavia Praha; Yira Sor, Slavia Praha (6)

UEFA Youth League: Bilal Mazhar, Panathinaikos (9)

I migliori marcatori di ogni anno solare 2021: Robert Lewandowski (Bayern e Polonia) 69 gol in 59 partite

2020: Robert Lewandowski (Bayern e Polonia) 47 gol in 44 partite

2019: Robert Lewandowski (Bayern e Polonia) 54 gol in 58 partite

2018: Lionel Messi (Barcelona e Argentina) 51 gol in 54 partite

2017: Harry Kane (Tottenham e Inghilterra) 56 gol in 52 partite

2016: Lionel Messi (Barcelona e Argentina) 59 gol in 62 partite

2015: Cristiano Ronaldo (Real Madrid e Portogallo) 57 gol in 57 partite

2014: Cristiano Ronaldo (Real Madrid e Portogallo) 61 gol in 60 partite

2013: Cristiano Ronaldo (Real Madrid e Portogallo) 69 gol in 59 partite

2012: Lionel Messi (Barcelona e Argentina) 91 gol in 69 partite

2011: Cristiano Ronaldo (Real Madrid e Portogallo) 60 gol in 60 partite

Ultimo aggiornamento: 18 dicembre