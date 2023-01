Riepilogo e highlights delle partite di venerdì: festeggiano Roma, Paris e Chelsea, solo un pari tra Wolfsburg e Slavia

Roma, Paris Saint-Germain e Chelsea prenotano un posto ai quarti di finale, mentre Real Madrid e St. Pölten rinunciano definitivamente alla qualificazione e il Wolfsburg non va oltre il pareggio contro lo Slavia Praha.

UEFA.com riepiloga le partite del venerdì della quinta giornata.

La situazione attuale Qualificate ai quarti di finale: Arsenal, Barcelona, Bayern München, Chelsea, Paris Saint-Germain, Roma, Wolfsburg Possono qualificarsi alla sesta giornata: Juventus, Lyon Non possono più raggiungere i quarti: Benfica, Real Madrid, Rosengård, Slavia Praha, St. Pölten, Vllaznia, Zürich

Clicca sui risultati per rivivere la partita minuto per minuto e guardare gli highlights dalla mezzanotte CET.

Calendario e risultati

Gruppo A

Il Paris si assicura un posto ai quarti con un gol per tempo contro il Real Madrid, che aveva bisogno di un punto per rimanere in corsa. Sandy Baltimore colpisce la traversa a inizio gara, mentre sull'altro fronte un tiro di Freja Olofsson si infrange sul palo interno. Il risultato si sblocca quando Élisa de Almeida si fa trovare pronta su un calcio d'angolo sul primo palo e segna il suo primo gol in UEFA Women's Champions League.

Anche Sandie Toletti e Athenea del Castillo colpiscono un legno per le ospiti, poi Baltimore fa tremare nuovamente la traversa dalla distanza. Il Paris raddoppia quando Olga Carmona atterra Ashley Lawrence in area e Kadidiatou Diani trasforma con freddezza dal dischetto. Le ospiti accorciano con Claudia Zornoza, ma le loro speranze di arrivare ai quarti per la seconda stagione consecutiva svaniscono al triplice fischio.

Highlights: Paris - Real Madrid 2-1

Il Chelsea si assicura la quarta presenza ai quarti di finale con un perentorio 4-0 in Albania. Le Blues si portano in vantaggio al 12' con Sophie Ingle, mentre Fran Kirby raddoppia al 21' sfruttando un calcio di punizione battuto in velocità da Jelena Čanković.

Nel finale, il gol di testa di Kateřina Svitková e un rigore di Maren Mjelde concludono una serata agevole per la squadra di Emma Hayes, a un anno esatto dalla sconfitta per 4-0 contro il Wolfsburg che l'ha eliminata dalla fase a gironi.

Highlights: Vllaznia - Chelsea 0-4

22 dicembre: Real Madrid - Vllaznia, Chelsea - Paris

Gruppo B

Una gara particolarmente ispirata di Olivie Lukášová regala allo Slavia il secondo punto della stagione in casa del Wolfsburg, che con una vittoria avrebbe conquistato il primo posto matematico. Tra le numerose parate, Lukášová devia un tiro al volo di Alex Popp sopra la traversa. Le due volte campionesse d'Europa, già qualificate, si vedono negare così la 12esima vittoria in 13 gare casalinghe europee.

Ora, il Wolfsburg dovrà vincere a St. Pölten per assicurarsi il primato, altrimenti la Roma può superarlo in caso di vittoria contro lo Slavia.

Highlights: Wolfsburg - Slavia Praha 0-0

La Roma passa il turno con una giornata d'anticipo grazie a una raffica di gol nel finale che mette fine alle speranze del St. Pölten. Dopo una lunga sosta per pioggia all'inizio del primo tempo, Annamaria Serturini porta la Roma in vantaggio all'intervallo, ma la gara rimane sull'1-0 fino a otto minuti dalla fine.

All'andata in Austria, le giallorosse avevano segnato quattro reti in 13 minuti, trasformando uno 0-2 in un 4-3. Stasera ne segnano altrettante in metà del tempo grazie alle doppiette di Benedetta Glionna e Manuela Giugliano. La Roma diventa così la 55esima squadra a raggiungere i quarti di finale.

Highlights: Roma - St. Pölten 5-0

22 dicembre: St. Pölten - Wolfsburg, Slavia Praha - Roma