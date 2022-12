Quinta giornata Women's Champions League: Arsenal, Bayern e Barcellona ai quarti, vittoria Juventus

La Juventus travolge lo Zürich a Torino col poker di Cristiana Girelli e resta pienamente in corsa per la qualificazione. Il Lyon si vendica della sconfitta dell'andata battendo di misura l'Arsenal a Londra, e lascia aperta la qualificazione che si deciderà all'ultima giornata tra le tre squadre.

Nell'altro girone, Barcellona e Bayern sono matematicamente ai quarti con una gara d'anticipo anche se il primo posto si deciderà la prossima settimana.

Calendario e risultati

Gruppo C

Dopo la pesante sconfitta della prima giornata, le campionesse in carica volano a Londra per provare a vendicare il 5-1 dell'andata. Sono le francesi a tenere le redini del gioco ma il risultato si sblocca solo nei minuti di recupero del primo tempo con un autogol di Frida Maanum sugli sviluppi di un calcio piazzato.

Nella ripresa le cose si mettono male per le padrone di casa quando Miedema cade a terra senza alcun contatto ed esce in barella in lacrime. Il copione però non cambia, e dopo aver tirato una sola volta in porta nel primo tempo, le Gunners non riescono a fare meglio nel secondo, lasciando i tre punti al Lyon.

Cristiana Girelli ruba la scena con quattro gol che tengono in corsa la Juventus per la qualificazione fino alla sesta giornata. La Juventus parte forte e va subito in vantaggio con Girelli. Le bianconere raddoppiano con Lineth Beerensteyn e vanno sul 3-0 nel primo tempo grazie al secondo gol personale di Girelli su calcio di rigore.

La Player of the Match segna la tripletta al 57' dopo una bella azione orchestrata da Beerensteyn e Barbara Bonansea, e due minuti dopo completa il poker personale dal dischetto.

Gruppo C In diretta adesso Giocate G Vittorie V Pareggi P Sconfitte S Segnati Subiti Differenza reti Punti Pti ARS Arsenal Ora in gioco 5 3 1 1 10 4 6 10 LYO Lyon Ora in gioco 5 3 1 1 10 6 4 10 JUV Juventus Ora in gioco 5 2 2 1 9 3 6 8 ZUR Zürich Ora in gioco 5 0 0 5 1 17 -16 0

21 dicembre: Zürich - Arsenal, Lyon - Juventus

Gruppo D

Il Barcellona travolge in Portogallo il Benfica in una partita dominata sin dalle prime battute di gioco e stacca il pass per i quarti. Le spagnole sbloccano il risultato dopo sette minuti con Irene Paredes e vanno sul 2-0 nei minuti di recupero del primo tempo grazie al gol di Clàudia Pina.

Nella ripresa la musica non cambia, con il Barça che allunga il vantaggio con Aitana Bonmati e Ana-Maria Crnogorčević. Jéssica Silva accorcia le distanze, ma l'autogol di Ana Seica spegne le velleità di rimonta delle padrone di casa. Nycole Raysla sbaglia un rigore e pochi minuti dopo, Ana Seica segna l'1-5. Cloé Lacasse realizza il 2-5 ma Mariona Caldentey ripristina nuovamente il vantaggio.

Il Bayern blinda la qualificazione con una prova di forza in Svezia. La squadra di casa resiste agli assalti delle tedesche ma capitola sul finire del primo tempo per un colpo di testa di Tainara.

Dopo l'intervallo il Bayern cambia marcia e verso l'ora di gioco segna due gol in pochi minuti con Sydney Lohmann e Georgia Stanway. Il Bayern mette la ciliegina sulla torta con un gran gol di Julia Landenberger, entrata a partita in corso, da 30 metri di distanza.

Gruppo D In diretta adesso Giocate G Vittorie V Pareggi P Sconfitte S Segnati Subiti Differenza reti Punti Pti BAR Barcelona Ora in gioco 5 4 0 1 23 6 17 12 BAY Bayern Ora in gioco 5 4 0 1 12 7 5 12 BEN Benfica Ora in gioco 5 2 0 3 8 19 -11 6 ROS Rosengård Ora in gioco 5 0 0 5 3 14 -11 0

21 dicembre: Barcelona - Rosengård, Bayern - Benfica