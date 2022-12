Quando tornano in campo le squadre europee dopo la Coppa del Mondo FIFA?

La finale della Coppa del Mondo FIFA si giocherà domenica 18 dicembre, ma il calcio non si fermerà dato che molti club dei maggiori campionati europei torneranno a giocare le competizioni nazionali già prima della fine dell'anno solare.

Le competizioni europee femminili invece non si sono fermate durante il Mondiale, con le ultime partite partite della UEFA Women's Champions League in programma per il 21 e 22 dicembre.

Le prime partite UEFA del 2023 si giocheranno il 18 gennaio e saranno quelle dei Campionati Europei UEFA Under 19 di futsal, mentre le prime gare UEFA per club non indoor del nuovo anno saranno il 7 febbraio in UEFA Youth League, con le sfide tra Young Boys e Salzburg, e Hibernian-Dortmund negli spareggi in gara unica a eliminazione diretta.

Quando si giocheranno le prime partite di Champions League del 2023?

Una settimana dopo, martedì 14 febbraio, torna la UEFA Champions League con i big match tra Paris e Bayern, e AC Milan - Tottenham per la prima tornata di partite degli ottavi di finale.

Quando si disputano le prime partite di Europa League ed Europa Conference League del 2023?

La UEFA Europa League e la UEFA Europa Conference League riprenderanno invece giovedì 16 febbraio.

Quando riprendono i campionati nazionali europei dopo la pausa invernale?

Molte competizioni nazionali europee vanno in pausa durante l'inverno, ma tante altre squadre di club torneranno in campo prima della fine dell'anno. Il 20 dicembre si disputeranno infatti le partite della Coppa di Lega inglese con le squadre della massima serie, mentre lo stesso giorno scenderanno in campo le squadre della Liga in Copa del Rey.

Quando ricominceranno i campionati delle prime 20 federazioni europee?

I campionati sono ordinati in base al ranking.

Inghilterra: 26 dicembre (Coppa di Lega dal 20 dicembre)

Spagna: 29 dicembre (Copa del Rey dal 20 dicembre)

Germania: 20 gennaio

Italia: 4 gennaio

Francia: 28 dicembre

Paesi Bassi: 6 gennaio

Portogallo: 28 dicembre

Belgio: 23 dicembre (Coppa di Belgio dal 20 dicembre)

Scozia: 15 dicembre

Austria: 10 febbraio (Coppa d'Austria dal 3 febbraio)

Serbia: 4 febbraio

Turchia: 23 dicembre (Coppa di Turchia dal 20 dicembre)

Svizzera: 21 gennaio

Cechia: 28 gennaio

Norvegia: 10 aprile

Ucraina: 4 marzo

Danimarca: 17 febbraio

Croazia: 18 gennaio

Grecia: 21 dicembre (Coppa di Grecia dal 14 dicembre)

Israele: 17 dicembre (Coppa d'Israele dal 12 dicembre)