Cosa guardare alla quinta giornata della UEFA Women's Champions League

Solo il Wolfsburg si è già qualificato ai quarti di finale di UEFA Women's Champions League alla quarta giornata, ma giovedì e venerdì altre squadre potrebbero raggiungere le tedesche nella fase a eliminazione diretta. Ecco una breve anteprima delle partite.

Wolfsburg ai quarti: chi può raggiungerle?

Il Lyon a caccia di vendetta contro l'Arsenal

Non sono mancate le sorprese alla prima giornata quando il Lyon da campione in carica ha subito la sconfitta europea più pesante di sempre nella sfida casalinga persa 5-1 contro l'Arsenal. Anche le Gunners hanno una grande tradizione in Europa, ma un risultato del genere era difficile da pronosticare. Le inglesi sanno che se riusciranno a evitare una sconfitta così pesante all'Arsenal Stadium contro l'OL, allora potranno staccare il pass per i quarti.

Un pareggio basterebbe all'Arsenal per blindare il primo posto ma, nonostante l'assenza per infortunio dell'autrice della doppietta in casa del Lyon - Beth Mead -, adesso le Gunners possono contare su una Vivianne Miedema in gran forma e in gol da quattro partite, compreso il gol vittoria nella partita casalinga della settimana scorsa contro la Juventus. Il Lyon tuttavia ha ancora molto da fare per evitare un'uscita prematura dalla fase a gironi, ma con una vittoria - anche in caso di successo della Juve sullo Zürich che rallenterebbe la qualificazione dell'OL - sarebbe certa che basterebbe solo un pareggio contro le campionesse d'Italia alla sesta giornata per passare. Inoltre sarebbe una bella iniezione di fiducia dopo la sconfitta interna di domenica contro il Paris Saint-Germain.

Highlights: Lyon - Arsenal 1-5

L'esame più difficile del Benfica

Mentre l'Arsenal vinceva 5-1 in casa del Lyon, il Benfica perdeva 9-0 a Barcellona. Alle Aquile si poteva concedere un certo pessimismo, soprattutto dopo aver visto svanire un vantaggio di due gol nella sconfitta casalinga per 3-2 contro il Bayern, ma due vittorie contro il Rosengård hanno improvvisamente portato il Benfica a tre punti dalle prime due.

Questo perché il record del Barcellona di nove vittorie nella fase a gironi è stato interrotto in casa del Bayern. Il Benfica però si trova adesso davanti a un compito quasi proibitivo contro il Barça e in caso di sconfitta saluterebbe anzitempo l'Europa. Le portoghesi proveranno a dimostrare che quel risultato della prima giornata è stato una casualità e che le campionesse del Portogallo possono giocarsela con le migliori squadre europee.

Highlights: Rosengård - Benfica 1-3 

Sfida da dentro o fuori al Parc des Princes

La sfida tra Paris e Madrid al Parc des Princes sarebbe stata comunque un big match tra due squadre che nella passata edizione hanno superato entrambe lo stesso girone, ma quest'anno la posta in palio si è addirittura alzata. Un anno fa il Paris aveva vinto il girone a punteggio pieno battendo in casa e in trasferta il Real senza subire gol, mentre le Merengues avevano perso solo contro le parigine e vinto senza subire gol le altre partite del girone. Quest'anno invece al Chelsea basta pareggiare in casa del Vllaznia per blindare la qualificazione dopo le vittorie contro Real e Paris.

Il Paris ha iniziato con una sconfitta interna col Chelsea e poi ha pareggiato 0-0 a Madrid, ma poi due vittorie e nove gol contro il Vllaznia hanno permesso alle francesi di restare a due punti dal Real, con la consapevolezza che una vittoria in casa permetterebbe loro di staccare il pass per i quarti. Il Madrid, tuttavia, che alla quarta giornata ha sfiorato la vittoria contro il Chelsea, si giocherà le sue carte per restare in corsa fino all'ultima giornata quando ospiterà il Vllaznia nella sera della sfida decisiva tra Paris e Chelsea a Stamford Bridge.

Dove guardare le partite: DAZN/YouTube

Quando si giocano le altre partite della fase a gironi di Women's Champions League? Quando saranno i sorteggi? Sesta giornata

21/22 dicembre Sorteggi quarti di finale e semifinali

13:00 CET, 20 gennaio, Nyon Quarti di finale

Andata: 21/22 marzo

Ritorno: 29/30 marzo Semifinali

Andata: 22/23 aprile

Ritorno: 29/30 aprile Finale (PSV Stadion, Eindhoven)

Sabato 3 giugno (18:00 CET)

Altri spunti

• Il Wolfsburg è l'unica qualificata matematicamente e potrebbe ancora una volta essere raggiunta ai quarti di finale dalle connazionali del Bayern, se dopo la sconfitta per 3-1 contro il Barcellona dovesse vincere contro l'eliminato Rosengård (a meno che il Benfica non riesca a strappare la vittoria).

• Né la Roma né il St. Pölten hanno mai raggiunto i quarti di finale (anzi, la squadra italiana è al debutto). Ma una delle due farà compagnia al Wolfsburg nelle prime due posizioni del Gruppo B, e sarà la Roma, a meno che il St. Pölten non riesca a vincere in Italia per mantenere vive le proprie speranze di qualificazione.

• Un punto basterebbe al Chelsea in casa del Vllaznia per superare il suo girone. E potrebbe avvenire esattamente a un anno dalla sconfitta per 4-0 in casa del Wolfsburg che costò la qualificazione alle vice campionesse del 2020/21 quando sarebbe bastato loro perdere anche di un solo gol per passare.