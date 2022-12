Women's Champions League: cosa serve alle squadre per qualificarsi?

La fase a gironi di UEFA Women's Champions League ha superato il giro di boa. Cinque squadre potrebbero qualificarsi ai quarti di finale con due partite di anticipo nelle partite del 7 e 8 dicembre. Facciamo un po' di conti.

Riepilogo Possono raggiungere i quarti di finale alla quarta giornata: Arsenal, Barcelona, Chelsea, Roma, Wolfsburg

8 dicembre: Vllaznia - Paris (18:45), Real Madrid - Chelsea (21:00)

16 dicembre: Vllaznia - Chelsea (18:45), Paris - Real Madrid (21:00)

22 dicembre: Real Madrid - Vllaznia (21:00), Chelsea - Paris (21:00)

Il Chelsea potrebbe qualificarsi alla quarta giornata con una vittoria sul Real ma anche con un pareggio se il Paris non dovesse battere il Vllaznia. Il Chelsea passerà come prima con una vittoria in caso di pareggio o sconfitta del Paris.

Paris e Madrid non possono qualificarsi o essere eliminate alla quarta giornata.

Il Vllaznia non può più raggiungere le prime due posizioni in caso di sconfitta col Paris, oppure in caso di pareggio ma contemporanea vittoria del Madrid sul Chelsea.

8 dicembre: Wolfsburg - Roma (18:45), St. Pölten - Slavia Praha (21:00)

16 dicembre: Roma - St. Pölten (18:45), Wolfsburg - Slavia Praha (21:00)

22 dicembre: St. Pölten - Wolfsburg (18:45), Slavia Praha - Roma (18:45)

Il Wolfsburg andrà ai quarti alla quarta giornata con una vittoria sulla Roma se il St. Pölten non batterà lo Slavia.

La Roma si qualificherà alla quarta giornata con una vittoria sul Wolfsburg se il St. Pölten non batterà lo Slavia.

Il St. Pölten non può qualificarsi o essere eliminato alla quarta giornata.

Lo Slavia non potrà più raggiungere le prime due posizioni se non batterà il St. Pölten.

Gruppo C In diretta adesso Giocate G Vittorie V Pareggi P Sconfitte S Segnati Subiti Differenza reti Punti Pti ARS Arsenal Ora in gioco 3 2 1 0 9 3 6 7 JUV Juventus Ora in gioco 3 1 2 0 4 2 2 5 LYO Lyon Ora in gioco 3 1 1 1 5 6 -1 4 ZUR Zürich Ora in gioco 3 0 0 3 1 8 -7 0

7 dicembre: Lyon - Zürich (18:45), Arsenal - Juventus (21:00)

15 dicembre: Juventus - Zürich (18:45), Arsenal - Lyon (21:00)

21 dicembre: Zürich - Arsenal (18:45), Lyon - Juventus (18:45)

L'Arsenal si qualificherà alla quarta giornata se batterà la Juventus e contemporaneamente il Lyon non riuscirà a vincere contro il Zürich.

Juventus e Lyon non possono qualificarsi o essere eliminate alla quarta giornata.

Il Zürich non potrà finire nelle prime due posizioni con una sconfitta col Lyon, o con un pareggio in caso di vittoria della Juventus.

7 dicembre: Rosengård - Benfica (18:45), Bayern - Barcelona (21:00)

15 dicembre: Rosengård - Bayern (18:45), Benfica - Barcelona (21:00)

21 dicembre: Barcelona - Rosengård (21:00), Bayern - Benfica (21:00)

Il Barcelona si qualificherà alla quarta giornata con una vittoria ma anche con un pareggio in caso di mancata vittoria del Benfica sul Rosengård. Il Barcelona sarà matematicamente primo vincendo in caso di mancata vittoria del Benfica.

Bayern e Benfica non possono qualificarsi né essere eliminate alla quarta giornata.

Il Rosengård non potrà raggiungere le prime due posizioni con una sconfitta col Benfica, o con un pareggio se il Bayern non dovesse perdere col Barcelona.

Ultimo aggiornamento: 24 novembre