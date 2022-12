Cosa guardare giovedì in UEFA Women's Champions League

Tre turni infrasettimanali consecutivi di UEFA Women's Champions League decideranno la fase a gironi. Alcune squadre possono già qualificarsi ai quarti di finale.

Facciamo i calcoli: le ipotesi di qualificazione

Ecco l'anteprima delle partite più interessanti.

Dove guardarle: DAZN/YouTube

Qualificazione in vista per Chelsea e Barça

Il Chelsea è ancora a punteggio pieno dopo tre giornate. Le Blues, che hanno battuto il Real Madrid 2-0, vanno in Spagna con cinque punti di vantaggio sia sulle padrone di casa che sul Paris Saint-Germain e sanno che la quarta vittoria significherebbe la qualificazione matematica. Il Real Madrid, però, cercherà disperatamente di non restare dietro al Paris, che lo ospiterà alla quinta giornata.

Highlights: Chelsea - Real Madrid 2-0

Vietato perdere a Wolfsburg

La Roma, all'esordio in Europa, ha sconfitto Slavia e St. Pölten e pareggiato in casa contro il Wolfsburg, dimostrando il suo valore pur non difendendo il vantaggio. Entrambe le squadre sono a sette punti, quattro in più del St. Pölten: anche se la vittoria di una delle due non significherebbe necessariamente la qualificazione, le lascerebbe nettamente favorite per il primo posto e il ruolo di testa di serie ai quarti di finale.

Alessandro Spugna, tecnico giallorosso, ha descritto la prima partita come una "bella serata" e ha elogiato il "coraggio" della sua squadra nel resistere mentre il Wolfsburg si spingeva a caccia della vittoria. Le giallorosse dovranno stare attente soprattutto a Ewa Pajor, a segno in tutte le partite del girone e votata sempre Player of the Match.

Highlights: Roma - Wolfsburg 1-1

Quando si giocano le altre partite della fase a gironi di Women's Champions League ? Quinta giornata: 15/16 dicembre

Sesta giornata: 21/22 dicembre

Altri spunti

• Benfica e St. Pölten si sono sbloccate alla terza giornata e cercano di ripetere l'impresa per candidarsi a sorpresa ai quarti di finale. Il Rosengård vuole invece di ribaltare la situazione contro il Benfica in Svezia, mentre lo Slavia andrà in Austria dopo aver subito un gol nel recupero in casa contro il St. Pölten.