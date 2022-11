Cosa guardare alla quarta giornata di UEFA Women's Champions League

Dal 7 e 8 dicembre, tre turni infrasettimanali consecutivi di UEFA Women's Champions League decideranno la fase a gironi. Alcune squadre possono già qualificarsi ai quarti di finale, mentre le detentrici del Lione cercano di stabilire un altro primato.

Ecco l'anteprima delle partite più interessanti.

Dove guararle: DAZN/YouTube

Altra reunion per Montemurro

La resa dei conti tra le Gunners e la Juventus all'Arsenal Stadium è certamente da guardare. Joe Montemurro, che aveva allenato la formazione inglese dal 2017 al 2021 e vinto il campionato 2018/19, affronta per la seconda volta il suo ex club insieme a Pauline Peyraud-Magnin, portiere titolare di quella vittoriosa stagione che ora veste la casacca bianconera.

La situazione del girone alza ancora di più la posta in gioco. Alla terza giornata, Vivianne Miedema ha vanificato il gol di Lineth Beerensteyn e regalato all'Arsenal l'1-1 in casa della Juventus, mantenendo le Gunners in vetta con due punti di vantaggio. Le bianconere, seconde, hanno un punto in più del Lyon, altra squadra di Peyraud-Magnin. La formazione transalpina è nuovamente favorita contro lo Zurigo e può dare avvio a un finale entusiasmante della fase a gironi indipendentemente dal risultato di Londra.

Highlights: Juventus - Arsenal 1-1

Qualificazione in vista per Chelsea e Barça

Mentre l'Arsenal ha subito una battuta d'arresto alla terza giornata, Chelsea e Barcellona sono rimaste a punteggio pieno. Le Blues, che hanno battuto il Real Madrid 2-0, vanno in Spagna con cinque punti di vantaggio sia sulle padrone di casa che sul Paris Saint-Germain e sanno che la quarta vittoria significherebbe la qualificazione matematica. Il Real Madrid, però, cercherà disperatamente di non restare dietro al Paris, che lo ospiterà alla quinta giornata.

Il Barcellona ha vinto 3-0 al Camp Nou contro il Bayern, ora a tre punti di distacco. Un'altra vittoria del Barcellona, che varrebbe la qualificazione, lascerebbe comunque qualche speranza al Bayern, che però proverà a compiere un'impresa simile a quella di un anno fa: dopo aver perso 2-1 contro le future campionesse del Lyon, ha vinto 1 -0 a Monaco.

Highlights: Barcelona - Bayern 3-0

Vietato perdere a Wolfsburg

La Roma, all'esordio in Europa, ha sconfitto Slavia e St. Pölten e pareggiato in casa contro il Wolfsburg, dimostrando il suo valore pur non difendendo il vantaggio. Entrambe le squadre sono a sette punti, quattro in più del St. Pölten: anche se la vittoria di una delle due non significherebbe necessariamente la qualificazione, le lascerebbe nettamente favorite per il primo posto e il ruolo di testa di serie ai quarti di finale.

Alessandro Spugna, tecnico giallorosso, ha descritto la prima partita come una "bella serata" e ha elogiato il "coraggio" della sua squadra nel resistere mentre il Wolfsburg si spingeva a caccia della vittoria. Le giallorosse dovranno stare attente soprattutto a Ewa Pajor, a segno in tutte le partite del girone e votata sempre Player of the Match.

Highlights: Roma - Wolfsburg 1-1

Quando si giocano le altre partite della fase a gironi di Women's Champions League ? Quinta giornata: 15/16 dicembre

Sesta giornata: 21/22 dicembre

Altri spunti

• Il Lione affronta lo Zurigo sperando di entrare nelle prime due posizioni del Gruppo C dopo una partenza a rilento e di diventare la prima squadra a registrare 100 vittorie nelle competizioni femminili UEFA (le seconde sono Arsenal e Wolfsburg con 59). Quattro delle 99 vittorie sono arrivate contro lo Zurigo, compreso il 3-0 in trasferta alla terza giornata.

• Benfica e St. Pölten si sono sbloccate alla terza giornata e cercano di ripetere l'impresa per candidarsi a sorpresa ai quarti di finale. Il Rosengård vuole invece di ribaltare la situazione contro il Benfica in Svezia, mentre lo Slavia andrà in Austria dopo aver subito un gol nel recupero in casa contro il St. Pölten.