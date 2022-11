I Paesi Bassi confermati come padroni di casa delle Finals di Nations League del 2023

Il Comitato Esecutivo UEFA ha confermato che i Paesi Bassi ospiteranno le Finals della UEFA Nations League.

Le città di Rotterdam ed Enschede sono state scelte dalla Federcalcio olandese (KNVB) per ospitare le partite. Le semifinali si svolgeranno il 14 e 15 giugno 2023, mentre le finali per il terzo e primo posto sono in programma il 18 giugno 2023.

Il sorteggio per determinare gli accoppiamenti delle semifinali si svolgerà nel gennaio 2023 a Nyon (data e ora da concordare). I Paesi Bassi saranno affiancati nella fase finale della UEFA Nations League da Croazia, Italia e Spagna.