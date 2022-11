Conosciamo le finaliste di Futsal Champions League: Benfica, Palma, Sporting Anderlecht, Sporting CP

Nomi noti e novità si sfideranno nelle finals di UEFA Futsal Champions League del 4/5 e 6/7 maggio.

Mentre lo Sporting CP, due volte vincitore, e il Benfica, campione nel 2010, tornano a disputare le finals, un'altra coppia di squadre sarà presente per la prima volta. Il Mallorca Palma Futsal è approdato alla final four al suo esordio nel torneo, mentre lo Sporting Anderlecht Futsal metterà fine a 15 anni di attesa belga per un'altra semifinalista dopo aver detronizzato il Barça.

La squadra ospitante delle finals e le date del sorteggio sono da stabilire.

Le finaliste Benfica (POR), Mallorca Palma Futsal (ESP), Sporting Anderlecht Futsal (BEL), Sporting CP (POR)

Il cammino verso le finals

Vincitrice Gruppo 4 turno principale (V3-1 contro Haladas, V4-1 contro Uragan Ivano-Frankivsk, V8-1 contro United Galati)

Vincitrice Gruppo C turno elite (P3-3 contri Chrudim, V6-0 contro Luxol St. Andrews, V2-1 contro Kairat Almaty)

Miglior marcatore: Vinicius Rocha 7

Miglior piazzamento: campione (2010)

2021/22: terzo posto (S4-5 dts contro Barça, V5-2 contro ACCS)

Precedenti in semifinale: V1 S3



Partecipazioni alle fasi finali/doppie finali

2022: terzo posto

2021: quarti di finale

2016: terzo posto

2011: quarto posto

2010: campione, squadra ospitante (V3-2 dts contro Inter FS, Lisbona)

2004: secondo classificato (S5-7 comp. contro Inter FS, andata e ritorno)

finals 2022: Benfica terzo

Il cammino verso le finals

Vincitrice Gruppo 1 turno principale (V11-5 contro Sporting Paris, P2-2 contro Kairat Almaty, P2-2 contro Sporting Anderlecht Futsal)

Vincitrice Gruppo B turno elite (V8-2 contro Dobovec, V5-0 contro Piast Gliwice, V2-1 contro Novo Vrijeme Makarska)

Miglior marcatore: Hossein Tayebi 5

Miglior piazzamento: stagione d'esordio in Europa



Il cammino verso le finals

Seconda classificata Gruppo 1 turno principale (P2-2 contro Kairat Almaty, V4-0 contro Sporting Paris, P2-2 contro Mallorca Palma Futsal)

Vincitrice Gruppo D turno elite (V3-2 contro Futsal Pula, P5-5 contro Barça, V9-0 contro United Galati)

Miglior marcatore: Diogo 5

Miglior piazzamento: turno elite

2021/22: turno elite



Il cammino verso le finals

Vincitrice Gruppo 2 turno principale (V5-3 contro Futsal Pula, V7-1 contro Ayat, V7-0 contro Novo Vrijeme Makarska)

Vincitrice Gruppo A turno elite (V4-2 contro Loznica-Grad 2018, V4-2 contro Uragan Ivano-Frankivsk, V5-0 contro Città di Eboli)

Miglior marcatore: Hugo Neves, Anton Sokolov 5

Miglior piazzamento: campione (2019, 2021)

2021/22: finalista (S0-4 contro Barça)

Precedenti in semifinale: V6 S3



Precedenti alle finals

2022: finalista: (S0-4 contro Barça, Riga)

2021: campione (V4-3 contro Barça, Zadar)

2019: campione (V2-1 contro Kairat, Almaty)

2018: finalista (S2-5 contro Inter FS, Saragozza)

2017: finalista (S0-7 contro Inter FS, Almaty)

2015: terzo posto, squadra organizzatrice

2012: quarto posto

2011: finalista (S2-5 contro Montesilvano, Almaty)

2002: semifinalista, squadra ospitante

Finale 202: Barça - Sporting CP 3-4

Il torneo finale ha avuto quattro squadre dal 2006/07 al 2019/20 e otto squadre nel 2001/02 e nel 2020/21. Dal 2002/03 al 2005/06 si è disputata una finale doppia (andata e ritorno), mentre le doppie semifinali (andata e ritorno) si sono disputate solo nell'ultima di queste quattro stagioni.

