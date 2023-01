Turno preliminare di Futsal EURO Under 19 2023: le ultime

Il turno preliminare del Campionato Europeo Under 19 UEFA di futsal, in programma fino a sabato, dà il via all'edizione 2023.

In totale, le squadre iscritte alla terza edizione sono 36, di cui 35 in gara per raggiungere i padroni di casa della Croazia alle finals presso la Žatika Arena di Poreč, in programma dal 3 al 10 settembre 2023. La Spagna ha vinto le prime due edizioni nel 2019 (battendo la Croazia in finale) e nel 2022. La competizione torna al suo ciclo normale dopo il rinvio della seconda edizione per la pandemia di COVID-19.

La Spagna campione in carica – che punta al terzo titolo consecutivo – è tra le 25 nazioni che accedono direttamente al turno principale di marzo, già sorteggiato. Le altre 10, comprese le esordienti Germania e Malta, partecipano al turno preliminare e cercano di conquistare gli ultimi tre posti disponibili al turno principale.

Il torneo è iniziato mercoledì con il Gruppo A a quattro squadre in Lituania. L'Inghilterra ha segnato il suo ritorno nelle competizioni di futsal con una vittoria contro Malta.

Ultimi risultati

Gruppo A (18–21 gennaio): Inghilterra, Lituania (nazione ospitante), Estonia, Malta

Gruppo B (19–21 gennaio): Montenegro, San Marino, Gibilterra (nazione ospitante)

Gruppo C (19– 21 gennaio): Macedonia del Nord (nazione ospitante), Kosovo, Germania

Le vincitrici dei gironi accedono al turno principale.

Germania e Malta sono all'esordio.

Inghilterra, Kosovo e Lituania tornano in gara dopo aver partecipato alle qualificazioni per l'edizione 2019.

Gironi turno principale (21–26 marzo)

Gruppo 1: Polonia, Slovenia, Moldavia (nazione ospitante), Kazakistan

Gruppo 2: Ucraina, Romania, Serbia (nazione ospitante), Vincente Gruppo B turno preliminare

Gruppo 3: Portogallo (nazione ospitante), Slovacchia, Bielorussia, Vincente Gruppo C turno preliminare

Gruppo 4: Belgio, Finlandia, Lettonia (nazione ospitante), Georgia

Gruppo 5: Francia, Bosnia ed Erzegovina (nazione ospitante), Grecia, Azerbaigian

Gruppo 6: Spagna (campione in carica), Paesi Bassi (nazione ospitante), Ungheria, Andorra

Gruppo 7: Italia (nazione ospitante), Turchia, Cechia, Vincente Gruppo A turno preliminare