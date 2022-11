Xhaka, Sommer, Okafor: chi sono i migliori calciatori svizzeri in UEFA Champions League?

Più presenze in Coppa dei Campioni/UEFA Champions League (qualificazioni incluse)

59: Johann Vogel (Grasshoppers, PSV, AC Milan)

45: Yann Sommer (Basel, Mönchengladbach)

42: Valentin Stocker (Basel)

40: Stephan Lichtsteiner (Grasshoppers, LOSC, Juventus)

40: Xherdan Shaqiri (Basel, Bayern, Liverpool)

40: Pascal Zuberbühler (Grasshoppers, Leverkusen, Basel)

38: Fabian Frei (Basel)

37: Patrick Müller (Lyon, Basel)

36: Roman Bürki (Young Boys, Grasshoppers, Dortmund)

36: Marco Streller (Basel)

Più gol in Coppa dei Campioni/UEFA Champions League (qualificazioni incluse)

Kübilay Türkyilmaz in azione col Grasshoppers nel 1996 ©Getty Images

13: Kübilay Türkyilmaz (Galatasaray, Grasshoppers)

12: Alexander Frei (Basel)

11: Claudio Sulser (Grasshoppers)

9: Stéphane Chapuisat (Dortmund, Grasshoppers, Young Boys)

8: Admir Mehmedi (Zürich, Dynamo Kyiv, Leverkusen)

7: Eugen Meier (Young Boys)

7: Walter Balmer (Basel)

6: Valentin Stocker (Basel)

6: Marco Streller (Basel)

6: Eren Derdiyok (Basel, Leverkusen, Galatasaray)

6: Noah Okafor (Basel, Salzburg)

6: Raimondo Ponte (Grasshoppers)

6: Peter Risi (Zürich)

Più presenze in competizioni UEFA per club*

Fabian Frei del Basel ©AFP/Getty Images



110: Fabian Frei (Basel, Mainz)

100: Valentin Stocker (Basel)

91: Pascal Zuberbühler (Grasshoppers, Basel, Leverkusen, Fulham)

89: Yann Sommer (Basel, Mönchengladbach)

81: Johann Vogel (Grasshoppers, PSV, AC Milan)

80: Benjamin Huggel (Basel, Frankfurt)

78: Granit Xhaka (Basel, Mönchengladbach, Arsenal)

73: Marco Streller (Basel)

69: David Degen (Basel, Young Boys)

68: Gökhan Inler (Zürich, Udinese, Napoli, Beşiktaş, Başakşehir)

Più gol in competizioni UEFA per club*

Alexander Frei festeggia un gol col Basel in Champions League nel 2010 ©Getty Images

32: Alexander Frei (Luzern, Servette, Rennes, Dortmund, Basel)

25: Stéphane Chapuisat (Lausanne, Dortmund, Grasshoppers, Young Boys)

24: Marco Streller (Basel)

18: Valentin Stocker (Basel)

18: Hakan Yakin (Basel, Grasshoppers, St. Gallen, Young Boys, Luzern)

17: Claudio Sulser (Grasshoppers)

17: Kübilay Türkyilmaz (Bologna, Galatasaray, Grasshoppers)

16: Raimondo Ponte (Grasshoppers)

14: Jean-Paul Brigger (Sion, Servette)

13: Fabian Frei (Basel, Mainz)

13: Admir Mehmedi (Zürich, Dynamo Kyiv, Freiburg, Leverkusen, Wolfsburg)

Le prime volte indimenticabili



Stéphane Chapuisat col trofeo della Champions League nel 1997 ©Bob Thomas/Getty Images

Primo calciatore svizzero a giocare una finale di Coppa delle Coppe

René Botteron (Barcelona - Standard Liège 2-1, 1981/82)

Primo calciatore svizzero a giocare una finale di Coppa UEFA/UEFA Europa League

Stéphane Chapuisat (Dortmund - Juventus 1-6 tot. Juventus, 1992/93)

Primo calciatore svizzero a vincere la Coppa UEFA/UEFA Europa League

Ciriaco Sforza (Bayern - Bordeaux 5-1 tot., 1995/96)

Primo calciatore svizzero a vincere la Coppa dei Campioni/UEFA Champions League

Stéphane Chapuisat (Dortmund -Juventus 3-1, 1996/97)

Nessun calciatore svizzero è mai sceso in campo in una vittoria in finale di Coppa delle Coppe; tuttavia Guerino Gottardi è rimasto in panchina nella vittoria della Lazio sul Mallorca per 2-1 nella finale del 1999.

*Per competizioni UEFA per club si intendono: Coppa dei Campioni/UEFA Champions League, Coppa UEFA/UEFA Europa League, Europa Conference League, Coppa Intercontinentale, Coppa delle Coppe UEFA, Supercoppa UEFA e Coppa Intertoto UEFA