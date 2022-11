Quali squadre di Europa League hanno più giocatori in Coppa del Mondo 2022?

Alla Coppa del Mondo FIFA 2022 parteciperanno 831 giocatori in totale, ma quali sono i club più rappresentati? I 21 ancora in gara in UEFA Europa League ne avranno molti impegnati in Qatar.

Barcellona e Manchester United sono due dei sei club in doppia cifra per numero di giocatori ai Mondiali, mentre tre squadre potranno pensare esclusivamente all'Europa League perché non avranno alcun rappresentante in Qatar.

UEFA.com pubblica tutte le statistiche.

Quale squadra ha più giocatori in Coppa del Mondo? 16 Barcellona

15 Manchester United

11 Ajax, Juventus

10 Arsenal, Sevilla

8 Rennes

6 Monaco

5 Betis, Freiburg

4 Leverkusen, PSV Eindhoven, Roma, Salzburg, Sporting CP

3 Feyenoord

2 Fenerbahçe

1 Ferencváros, Nantes, Real Sociedad, Union Berlin

0 Midtjylland, Shakhtar Donetsk, Union Saint-Gilloise

Quali sono i giocatori che andranno ai Mondiali per ogni club?

Barcellona – 16 giocatori in 8 squadre



Memphis Depay, Frenkie de Jong (Paesi Bassi), Robert Lewandowski (Polonia), Andreas Christensen (Danimarca), Jules Koundé, Ousmane Dembélé (Francia), Marc-André ter Stegen (Germania), Eric García, Sergio Busquets, Gavi, Ferran Torres, Jordi Alba, Ansu Fati, Pedri (Spagna), Raphinha (Brasile), Ronald Araújo (Uruguay)

Manchester United – 15 giocatori in 9 squadre

Tyrell Malacia (Paesi Bassi), Luke Shaw, Harry Maguire, Marcus Rashford (Inghilterra), Lisandro Martínez (Argentina), Christian Eriksen (Danimarca), Raphaël Varane (Francia), Casemiro, Fred, Antony (Brasile), Diogo Dalot, Bruno Fernandes, Cristiano Ronaldo (Portogallo), Facundo Pellistri (Uruguay), Hannibal Mejbri (Tunisia)

Ajax – 11 giocatori in 4 squadre

Remko Pasveer, Jurriën Timber, Steven Bergwijn, Steven Berghuis, Davy Klaassen, Daley Blind, Kenneth Taylor (Paesi Bassi), Jorge Sánchez, Edson Álvarez (Messico), Dušan Tadić (Serbia), Mohammed Kudus (Ghana)

Juventus – 11 giocatori in 6 squadre

Weston McKennie (Stati Uniti), Leandro Paredes, Ángel Di María (Argentina), Wojciech Szczęsny, Arkadiusz Milik (Polonia), Adrien Rabiot (Francia), Danilo, Alex Sandro, Bremer (Brasile), Filip Kostić, Dušan Vlahović (Serbia)

Arsenal – 10 giocatori in 7 squadre

Bukayo Saka, Ben White, Aaron Ramsdale (Inghilterra), Matt Turner (Stati Uniti), William Saliba (Francia), Takehiro Tomiyasu (Giappone), Gabriel Jesus, Gabriel Martinelli (Brasile), Granit Xhaka (Svizzera), Thomas Partey (Ghana)

Sevilla – 10 giocatori in 5 squadre

Marcos Acuña, Gonzalo Montiel, Papu Gómez (Argentina), Thomas Delaney, Kasper Dolberg (Danimarca), Yassine Bounou, Youssef En-Nesyri (Marocco), Alex Telles (Brasile), Marko Dmitrović, Nemanja Gudelj (Serbia)

Rennes – 8 giocatori in 7 squadre

Alfred Gomis (Senegal), Joe Rodon (Galles), Steve Mandanda (Francia), Arthur Theate, Jérémy Doku (Belgio), Lovro Majer (Croazia), Christopher Wooh (Camerun), Kamaldeen Sulemana (Ghana)

Monaco – 6 giocatori in 4 squadre

Ismail Jakobs, Krépin Diatta (Senegal), Axel Disasi, Youssouf Fofana (Francia), Takumi Minamino (Giappone), Breel Embolo (Svizzera)

Betis – 5 giocatori in 4 squadre

Youssouf Sabaly (Senegal), Germán Pezzella, Guido Rodríguez (Argentina), Andrés Guardado (Messico), William Carvalho (Portogallo)

Freiburg – 5 giocatori in 4 squadre

Matthias Ginter, Christian Günter (Germania), Ritsu Dōan (Giappone), Daniel-Kofi Kyereh (Ghana), Wooyeong Jeong (Repubblica di Corea)

Leverkusen – 4 giocatori in 4 squadre

Piero Hincapié (Ecuador), Jeremie Frimpong (Paesi Bassi), Sardar Azmoun (Iran), Exequiel Palacios (Argentina)

PSV Eindhoven – 4 giocatori in 2 squadre

Cody Gakpo, Luuk de Jong, Xavi Simons (Paesi Bassi), Érick Gutiérrez (Messico)

Roma – 4 giocatori in 4 squadre

Paulo Dybala (Argentina), Nicola Zalewski (Polonia), Rui Patrício (Portogallo), Matías Viña (Uruguay)

Salzburg – 4 giocatori in 3 squadre

Luka Sučić (Croazia), Strahinja Pavlović (Serbia), Philipp Köhn, Noah Okafor (Svizzera)

Sporting CP – 4 giocatori in 3 squadre

Hidemasa Morita (Giappone), Abdul Fatawu Issahaku (Ghana), Sebastián Coates, Manuel Ugarte (Uruguay)

Feyenoord – 3 giocatori in 3 squadre

Justin Bijlow (Paesi Bassi), Alireza Jahanbakhsh (Iran), Sebastian Szymański (Polonia)

Fenerbahçe – 2 giocatori in 2 squadre

Enner Valencia (Ecuador), Michy Batshuayi (Belgio)

Ferencváros – 1 giocatore in 1 squadra

Aïssa Laïdouni (Tunisia)

Nantes – 1 giocatore in 1 squadra

Jean-Charles Castelletto (Camerun)

Real Sociedad – 1 giocatore in 1 squadra

Takefusa Kubo (Giappone)

Union Berlin – 1 giocatore in 1 squadra

Frederik Rønnow (Danimarca)