Albania-Italia 1-3: Grifo super, successo Azzurro

L'Italia rimonta l'Albania e vince 3-1 l'amichevole di Tirana. All'Air Albania Stadium, gli Azzurri di Roberto Mancini vanno sotto trafitti da un gol di Ardian Ismajli, difensore dell'Empoli, ma riescono ad avere la meglio grazie a Vincenzo Grifo, che firma una doppietta dopo il pareggio quasi immediato di Giovanni Di Lorenzo.



Reduci dalla qualificazione - la seconda consecutiva - alla Final Four di UEFA Nations League, dopo la delusione della mancata partecipazione alla Coppa del Mondo FIFA, gli Azzurri scendono in campo con il 3-4-3. Le cose però non si mettono bene, perchè dopo 16 minuti i padroni di casa di Edoardo Reja trovano il vantaggio. Azione tutta "made in Empoli": punizione di Nedim Bajrami e colpo di testa vincente di Ismajli, che non dà scampo ad Alex Meret.

La risposta dell'Italia è istantanea e il pari è merito di Di Lorenzo, che di controbalzo firma l'1-1 su assist di Grifo. L'attaccante del Friburgo è in serata di grazia e al 20' perfeziona la rimonta, scaricando in rete alle spalle di Etrit Berisha l'assist "al bacio" di Giacomo Raspadori. Nel finale di frazione Nicolò Zaniolo, che in questo stesso stadio aveva firmato il gol-vittoria della Roma nella finale di UEFA Europa Conference League, centra il palo di sinistro.



Il festival dei legni prosegue anche nella ripresa, con la nazionale di Mancini che centra la traversa con Grifo imitata poi dall'Albania, a un passo dal pareggio sui tentativi di Myrto Uzuni e Bajrami, quest'ultimo con la complicità della deviazione del capitano Leonardo Bonucci. Così, al 64', ci pensa ancora Grifo a mettere in ghiaccio il successo: il destro dell'attaccante del Friburgo non lascia scampo a Berisha.

Vincenzo Grifo, protagonista della vittoria dell'Italia con la sua doppietta contro l'Albania Getty Images