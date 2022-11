Turno elite UEFA Futsal Champions League: Anderlecht, Benfica, Palma e Sporting alle finals

Benfica, Mallorca Palma Futsal, Sporting Anderlecht Futsal e Sporting CP accedono alle finals della UEFA Futsal Champions League dopo aver vinto i rispettivi gironi, con i detentori del Barça eliminati per un soffio dalla squadra belga in virtù della differenza reti.

Le quattro vincitrici dei gironi accedono alle finals a eliminazione diretta del 4/5 e 6/7 maggio, con la squadra ospitante e la data del sorteggio da confermare..

Partite

Lo Sporting ha battuto sia il Loznica-Grad che l'Uragan per 4-2 e si è portato in testa al girone con una partita ancora da giocare. I loro avversari di sabato, il Città di Eboli, hanno battuto i campioni serbi per 2-0 e si sono ripresi dalla sconfitta con l'Uragan, ma lo Sporting ha battuto la formazione italiana per 5-0 e si è assicurato un altro accesso alle finals.

Gruppo B In diretta adesso Giocate G Vittorie V Pareggi P Sconfitte S Segnati Subiti Differenza reti Punti Pti PAL Palma Ora in gioco 3 3 0 0 15 3 12 9 Piast Gliwice Ora in gioco 3 2 0 1 10 8 2 6 Novo Vrijeme Ora in gioco 3 0 1 2 3 7 -4 1 Dobovec Ora in gioco 3 0 1 2 5 15 -10 1

Il Palma ha battuto il Dobovec per 8-2 e gli altri esordienti del Piast per 5-0, conquistando il primo posto in vista dell'ultima tornata di gare. Il Piast ha vinto la sua gara d'esordio contro il Novo Vrijeme, che ha pareggiato con il Dobovec nella prima gara di giovedì. Il Palma ha poi sconfitto il Novo Vrijeme per 2-1 nella sua ultima partita, mentre il Piast ha superato il Dobovec piazzandosi al secondo posto.

Entrambe le partite di apertura si sono concluse in parità: il Benfica ha pareggiato 3-3 contro il Chrudim e il Luxol, la prima squadra maltese a raggiungere il turno elite, ha bloccato sulllo 0-0 i due volte campioni del Kairat. Giovedì il Benfica ha battuto il Luxol per 6-0 e il Chrudim ha superato il Kairat per 2-1 (dopo aver perso tutti e cinque i precedenti incontri del turno elite con i due volte campioni). Sabato, il Chrudim ha pareggiato 2-2 con il Luxol, permetttendo al Benfica, vittorioso 2-1 sul Kairat di centrare primo posto finale e qualificazione.

Gruppo D In diretta adesso Giocate G Vittorie V Pareggi P Sconfitte S Segnati Subiti Differenza reti Punti Pti SPA Sporting Anderlecht Ora in gioco 3 2 1 0 17 7 10 7 BAR Barça Ora in gioco 3 2 1 0 18 9 9 7 Pula Ora in gioco 3 1 0 2 9 12 -3 3 United Galati Ora in gioco 3 0 0 3 4 20 -16 0

Il Barça e l'Anderlecht hanno vinto le rispettive sfide d'esordio e si sono poi affrontate giovedì in un'emozionante sfida conclusasi 5-5. L'Anderlecht era in svantaggio per 5-2, ma un gol all'ultimo minuto dell'ex giocatore del Benfica Fits ha messo fine alla serie di 12 vittorie europee dei campioni in carica. Il Pula ha battuto lo United Galati per 5-2, ma le speranze della squadra di casa si sono spente quando l'Anderlecht ha sconfitto i campioni rumeni. Il Barça doveva quindi battere il Pula con sei gol di scarto per superare l'Anderlecht, ma i detentori hanno fallito clamorosamente imponendosi "soltanto" 7-2. La difesa del titolo del Barça si è dunque conclusa con il mancato accesso alle finals per la prima volta nelle sue dieci partecipazioni, mentre l'Anderlecht, che in estate ha cambiato nome da Halle-Gooik, farà il suo debutto tra le magnifiche quattro.