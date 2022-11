Lionel Messi vince le votazioni per il Gol della Fase a Gironi di Champions League

Più di 120.000 voti sono stati espressi per le votazioni del Gol della Fase a Gironi di UEFA Champions League, presentato da Heineken, dove a vincere è stato lo splendido gol di Lionel Messi nella terza giornata che ha visto il suo Paris battere il Benfica.

Gol della Fase a Gironi

Il gol di Messi – una pennellata di prima dal limite dell'area – ha portato in vantaggio il Paris in una partita poi pareggiata 1-1. Quella è stata la sua 127esima rete in UEFA Champions League (dalla fase a gironi), e adesso l'argentino è a quota 129 – a soli 11 gol dal record di Cristiano Ronaldo.

L'acrobatico gol di Erling Haaland col Manchester City contro il suo ex club, il Borussia Dortmund, si è piazzato al secondo posto nelle votazioni, davanti a un'altra perla di Messi, ovvero un tiro d'esterno nella vittoria casalinga sul Maccabi Haifa.

Sono andati in nominations dieci gol, e i tifosi hanno avuto tempo per votare dalle 10:00 CET di lunedì 7 novembre, alle 12:00 CET di venerdì 11 novembre.

Guarda il gol di Messi

I Gol della Fase a Gironi di UEFA Champions League

1. Lionel Messi, Benfica - Paris 1-1 (terza giornata)

2. Erling Haaland, Man City - Dortmund 2-1 (seconda giornata)

3. Lionel Messi, Paris - Maccabi Haifa 7-2 (quinta giornata)

4. Galeno, Leverkusen - Porto 0-3 (quarta giornata)

5. Trent Alexander-Arnold, Liverpool - Rangers 2-0 (terza giornata)

6. Heung-Min Son, Tottenham - Frankfurt 3-2 (quarta giornata)

7. Kylian Mbappé, Juventus - Paris 1-2 (sesta giornata)

8. Arthur Gomes, Sporting CP - Tottenham 2-0 (Matchday 2)

9. Kylian Mbappé, Paris - Juventus 2-1 (prima giornata)

10. Ferran Torres, Barcelona - Plzeň 5-1 (prima giornata)

Messi ha vinto anche il Gol della Fase a Gironi della UEFA Champions League 2021/22 grazie alla rete segnata alla seconda giornata contro il Manchester City.