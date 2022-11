Sorteggio spareggi per la fase a eliminazione diretta di UEFA Europa League: Juventus-Nantes, Roma-Salzsburg, Barcellona-Man United

Il sorteggio per la fase a eliminazione diretta di UEFA Europa League 2022/23 si è svolto lunedì nella sede UEFA di Nyon (Svizzera). Tra le sfide più interessanti spiccano Barcellona-Manchester United, Juventus-Nantes, Roma-Salisburgo e Siviglia-PSV Eindhoven.

Rivivi il sorteggio



Spareggi per la fase a eliminazione diretta di Europa League

Barcelona (ESP) - Manchester United (ENG)

Juventus (ITA) - Nantes (FRA)

Sporting CP (POR) - Midtjylland (DEN)

Shakhtar Donetsk (UKR) - Rennes (FRA)

Ajax (NED) - Union Berlin (GER)

Leverkusen (GER) - Monaco (FRA)

Sevilla (ESP) - PSV Eindhoven (NED)

Salzburg (AUT) - Roma (ITA)

Le partite si disputano il 16 e il 23 febbraio. Il calendario definitivo verrà pubblicato in questa pagina dopo la conferma ufficiale.

Chi è qualificato agli ottavi di finale? Arsenal (ENG)

Betis (ESP)

Fenerbahçe (TUR)

Ferencváros (HUN)

Feyenoord (NED)

Freiburg (GER)

Real Sociedad (ESP)

Union Saint-Gilloise (BEL)

Come funzionava il sorteggio degli spareggi per la fase a eliminazione diretta di Europa League?

Le otto seconde classificate in Europa League erano teste di serie, mentre le otto squadre provenienti dalla UEFA Champions League non erano teste di serie. Quindi, è stata estratta una squadra da ogni urna. Non erano ammessi confronti tra squadre della stessa federazione. Le teste di serie giocheranno il ritorno in casa.