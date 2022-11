Sesta giornata Europa League: vittoria in rimonta per la Roma, sconfitta per la Lazio contro il Feyenoord

Roma e Feyenoord vincono e proseguono l'avventura nella fase a eliminazione diretta di UEFA Europa League, mentre Manchester United e Arsenal chiudono con una vittoria. Con la sconfitta in Olanda, la Lazio si piazza al terzo posto e va agli spareggi di UEFA Europa Conference League

UEFA.com vi racconta le sfide di giovedì.

Chi è qualificato alla fase a eliminazione diretta? Prime dei gironi: Arsenal (ENG), Fenerbahçe (TUR), Ferencváros (HUN), Feyenoord (NED), Freiburg (GER), Real Betis (ESP), Real Sociedad (ESP), Union SG (BEL)

Avanzano direttamente agli ottavi di finale Seconde dei gironi: Manchester United (ENG), Midtjylland (DEN), Monaco (FRA), Nantes (FRA), PSV Eindhoven (NED), Rennes (FRA), Roma (ITA), Union Berlin (GER)

Passano agli spareggi per la fase a eliminazione diretta, dove affronteranno una delle otto squadre provenienti dalla UEFA Champions League essendo arrivate terze nei rispettivi gironi Terze dei gironi: AEK Larnaca (CYP), Bodø/Glimt (NOR), Braga (POR), Lazio (ITA), Ludogorets (BUL), Qarabağ (AZE), Sheriff (MDA), Trabzonspor (TUR)

Passano in UEFA Europa Conference League, dove affronteranno le seconde dei gironi di quella competizione negli spareggi per la fase a eliminazione diretta Terze dei gironi di UEFA Champions League che affronteranno agli spareggi le seconde di Europa League: Ajax (NED), Barcelona (ESP), Juventus (ITA), Leverkusen (GER), Salzburg (AUT), Sevilla (ESP), Shakhtar Donetsk (UKR), Sporting CP (POR)

La Roma vince 3 a 1 non senza soffrire, la squadra Giallorossa nel primo tempo va sotto per via della bellissima azione personale di Rick. Mourinho nella ripresa inserisce Zaniolo che cambia la partita, il numero 22 si procura i due rigori realizzati poi da Pellegrini e finisce l'opera con una splendida cavalcata conclusa con il tunnel sul portiere che chiude la partita. Roma seconda che dovrà affrontare a febbraio lo spareggio contro una delle terze di Champions League.

La statistica: la Roma resta imbattuta in casa contro le formazioni bulgare (V5 P1), mentre il Ludogorets adesso non vince in trasferte della fase a gironi di Europa League da 11 gare.

Il Feyenoord batte 1-0 la Lazio grazie al gol nella ripresa di Gimenez e vince il Gruppo F, qualificandosi agli ottavi, mentre i Biancocelesti chiudono al terzo posto e accedono agli spareggi per la fase a eliminazione diretta di UEFA Europa Conference League.

La statistica: il Feyenoord non ha mai perso in dieci gare casalinghe contro club italiani, vincendo sei volte.

Nel Gruppo E, la Real Sociedad chiude al primo posto davanti al Manchester United a parità di punti nonostante la sconfitta di stasera. Gli ospiti dovevano vincere con due gol di margine per passare come primi, ma a San Sebastian gli inglesi vincono 'solo' 1-0 grazie al gol di Alejandro Garnacho.

La statistica: a 18 anni e 125 giorni, Garnacho è il più giovane calciatore non inglese dello United ad andare in gol in Europa superando di 33 giorni il record di George Best. Il calciatore nato in Spagna ma col passaporto argentino, gioca nelle giovanili dell'Albiceleste.

L'Arsenal vince 1-0 contro lo Zürich e chiude il Gruppo A al primo posto con tre punti di vantaggio sul PSV Eindhoven. Gli inglesi passano al 17' con Kieran Tierney e poi difendono con attenzione gli attacchi della formazione svizzera che chiude all'ultimo posto con soli tre punti conquistati.

La statistica: l'Arsenal ha vinto le ultime 12 gare casalinghe tra tutte le competizioni.

I campioni di Turchia chiudono al terzo posto nonostante la vittoria di misura sul Ferencváros, capolista del Gruppo H. Anastasios Bakasetas segna il gol vittoria dei padroni di casa con uno splendido tiro a giro dal limite dell'area, ma con la vittoria del Monaco sul Crvena zvezda la formazioni di Abdullah Avci arriva terza e si qualifica agli spareggi per la fase a eliminazione diretta di Europa Conference League.

La statistica: Bakasetas ha messo lo zampino in sette dei nove gol del Trabzonspor nella fase a gironi con tre gol e quattro assist.

Sorteggio spareggi fase a eliminazione diretta: lunedì

Il meglio delle altre partite

• Kevin Volland ha segnato la seconda tripletta della fase a gironi (dopo quella di Vitinha col Braga in casa dell'Union SG alla terza giornata) nella vittoria del Monaco per 4-1 sul Crvena zvezda che è valsa la qualificazione.

• Con la sconfitta della Real Sociedad con lo United, nessuna squadra ha terminato il girone a punteggio pieno; Malmö e Omonoia hanno entrambe chiuso con sei sconfitte consecutive.

• Il Real Betis ha chiuso al primo posto con 16 punti col 3 a 0 sull'HJK Helsinki grazie alla doppietta di Aitor Ruibal a Siviglia.

Tutti i risultati della sesta giornata

Gruppo A: Arsenal - Zürich 1-0, Bodø/Glimt - PSV Eindhoven 1-2

Gruppo B: Dynamo Kyiv - Fenerbahçe 0-2, Rennes - AEK Larnaca 1-1

Gruppo C: Real Betis - HJK Helsinki 3-0, Roma - Ludogorets 3-1

Gruppo D: Union SG - Union Berlin 0-1, Braga - Malmö 2-1

Gruppo E: Real Sociedad - Man United 0-1, Sheriff - Omonoia 1-0

Gruppo F: Midtjylland - Sturm Graz 2-0, Feyenoord - Lazio 1-0

Gruppo G: Olympiacos - Nantes 0-2, Qarabağ - Freiburg 1-1

Gruppo H: Trabzonspor - Ferencváros 1-0, Monaco - Crvena zvezda 4-1

