Feyenoord - Lazio 1-0: Biancocelesti terzi nel girone

La Lazio esce dalla UEFA Europa League: perde 1-0 sul campo del Feyenoord alla Giornata 6 e chiude il Gruppo F al terzo posto, andando quindi in UEFA Europa Conference League, a giocarsi il play-off.

Ancora senza Ciro Immobile, Maurizio Sarri schiera Matteo Cancellieri in attacco con Mattia Zaccagni e Felipe Anderson. A centrocampo spazio a Marcos Antônio con Sergej Milinković-Savić e Toma Bašić.

L’inizio è scoppiettante con subito un’occasione per parte: Sebastian Szymański va in verticale da Danilo Pereira, che approfitta dell'errore di Patric per incunearsi nell'area biancoceleste e calciare rasoterra di sinistro, traiettoria larga.

Highlights: Lazio - Feyenoord 4-2

Dall’altra parte lancio di Bašić a cercare l'inserimento in profondità di Felipe Anderson, Dávid Hancko manca l'intervento: il brasiliano si invola verso l'area del Feyenoord e calcia con il destro, ma Justin Bijlow devia la sfera sulla traversa.

La Lazio fa male quando riesce a ripartire sfruttando anche gli errori in impostazione del Feyenoord. Cancellieri sfiora il bersaglio grosso sul servizio di Felipe Anderson mentre Manuel Lazzari si presenta a tu per tu con Bijlow ma si fa respingere la conclusione dal portiere.

Una fase del primo tempo Getty Images

Dall'altra parte Ivan Provedel deve intervenire sulla conclusione di Igor Paixao e sul colpo di testa di Hancko. Si va al riposo sullo 0-0.

Nella ripresa sono i padroni di casa a passare in vantaggio, con la rete a firma Santiago Gimenez al 64'. Al 71' Orkun Kökçü legittima il vantaggio del Feyenoord colpendo un palo.

Tutte e quattro le squadre finiscono il Gruppo F a 8 punti, la Lazio è terza e va in UEFA Europa Conference League.