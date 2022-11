RFS - Fiorentina 0-3, ma i Viola restano secondi

La Fiorentina chiude la fase a gironi di UEFA Conference League con un netto successo in casa dell'RFS Riga ma deve accontentarsi del secondo posto alle spalle dell'İstanbul Başakşehir che nell'altra gara del girone batte gli Hearts.

Vincenzo Italiano schiera Riccardo Saponara e Jonathan Ikoné in attacco con Arthur Cabral. Senza l'acciaccato Sofyan Amrabat, a centrocampo trova spazio Giacomo Bonaventura con Antonín Barák e Rolando Mandragora. Tra i pali Pietro Terraciano e non quello che finora era stato il portiere di coppa Pierluigi Gollini.

La Fiorentina parte forte e passa subito in vantaggio con il terzo gol in cinque partite di Barák in UEFA Conference League. Il centrocampista ceco incorna sul cross teso di Saponara da sinistra e beffa Pāvels Šteinbors sul primo palo.

Cabral ancora a segno Getty Images

Il portiere si rifà con un buon intervento su Ikoné poco dopo. La squadra viola continua a dominare con un buon possesso palla che manda fuori giri la squadra lettone anche se le occasioni per raddoppiare non sono molte. I padroni di casa vanno invece improvvisamente vicini al pari con un colpo di testa di Andrej Ilić che sfiora la traversa.

Il pericolo scampato risveglia la Fiorentina che segna due reti nei minuti finali del primo tempo. Corner da destra, Barák la tocca di tacco, Cabral anticipa tutti e insacca da due passi. Subito dopo Saponara taglia da destra palla al piede e disegna una traiettoria che manda il pallone ad infilarsi sotto l'incrocio.

Highlights: Fiorentina - İstanbul Başakşehir 2-1

Dopo l’intervallo Italiano inserisce Szymon Żurkowski e il ventenne Alessandro Bianco. Fuori Mandragora e Saponara. Poi tocca a Fillippo Distefano e Luka Jović che prendono il posto di Ikoné e Cabral. Barák sfiora il poker con un tiro a giro da fuori. Dall'altra parte Terraciano si supera sul colpo di testa a botta sicura di Ziga Lipuscek.

La Fiorentina toglie il piede dall'acceleratore e Terraciano deve volare ancora sulla conclusone da fuori di Emerson. Finisce 3-0 per la squadra di Italiano che però dovrà passare dai play-off di febbraio per accedere agli ottavi di finale di UEFA Conference League.