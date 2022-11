Ottavi di Champions League: scontri diretti

Le sedici squadre ancora in corsa hanno scoperto il proprio destino lunedì dopo il sorteggio degli ottavi di finale di UEFA Champions League.

Ecco il riepilogo degli scontri diretti tra le contendenti.

Dettagli sul sorteggio

AC Milan - Tottenham



Le due squadre si sono affrontate quattro volte: due vittorie Tottenham e due pareggi. Il club di Londra ha una migliore differenza reti con quattro gol fatti e due subiti.



Paris - Bayern

Il bilancio pende in favore di Parisiens che in 11 precedenti hanno vinto sei volte contro le cinque dei bavaresi. Quindici i gol fatti da ciascuno in queste sfide.

Paris - Bayern negli anni

Club Brugge - Benfica

Questa è la prima partita tra le due squadre in competizioni UEFA.

Dortmund - Chelsea

Questa è la prima partita tra le due squadre in competizioni UEFA.

Liverpool - Real Madrid

Le Merengues hanno vinto cinque volte su nove, compresa la finale della passata stagione. Il club del Merseyside invece ha vinto tre volte, mentre una sola volta è finita in pareggio. Il Real Madrid ha segnato 11 gol mentre il Liverpool otto.



Liverpool - Real Madrid: i precedenti



Frankfurt - Napoli

Le Aquile hanno vinto i due precedenti contro il Napoli che non ha segnato nemmeno un gol ai tedeschi.

Leipzig - Man City

Due i precedenti, una vittoria l'uno, nella passata fase a gironi. Il City ha fatto sette gol nelle due partite mentre il Leipzig cinque.

Guarda la tripletta di Nkunku contro il Man City



Inter - Porto

I Nerazzurri hanno vinto due volte su quattro contro i Dragoni che hanno vinto una sola volta (P1). L'Inter ha segnato sei gol mentre il Porto cinque.

Inter - Porto: highlights ottavi 2005