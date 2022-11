Le partite di mercoledì: Milan e Lipsia completano il tabellone degli ottavi

Milan e Lipsia conquistano gli ultimi due posti disponibili agli ottavi di UEFA Champions League grazie a due vittorie eclatanti.

Il Benfica stravince a Haifa, concludendo in vetta al girone, e manda in UEFA Europa League la Juventus, battuta in casa dal Paris Saint-Germain. La squadra portoghese, dunque, sarà testa di serie al sorteggio di lunedì.

UEFA.com riepiloga tutte le partite del mercoledì della sesta e ultima giornata.

Chi è qualificato agli ottavi? Prime classificate nei gironi

Bayern (GER)

Benfica (POR)

Chelsea (ENG)

Man City (ENG)

Napoli (ITA)

Porto (POR)

Real Madrid (ESP)

Tottenham (ENG) Seconde classificate nei gironi

Club Brugge (BEL)

Dortmund (GER)

Frankfurt (GER)

Inter (ITA)

Leipzig (GER)

Liverpool (ENG)

Milan (ITA)

Paris Saint-Germain (FRA)

Gruppo E

Il Chelsea batte la Dinamo in rimonta e diventa il sesto club a registrare 100 vittorie in Champions League. Tutti i gol arrivano nel primo tempo: Bruno Petković porta gli ospiti in vantaggio, Raheem Sterling pareggia e l'esordiente Denis Zakaria firma il gol della vittoria con la complicità di Sadegh Moharrami sulla linea di porta. I Blues dominano nel secondo tempo e colpiscono una traversa con Pierre-Emerick Aubameyang, vendicandosi contro la squadra che li aveva battuti a sorpresa alla prima giornata.

Olivier Giroud è il protagonista della grande serata del Milan, che batte comodamente il Salisburgo e torna agli ottavi di finale di Champions League per la prima volta dal 2014. L'attaccante, 36 anni, calma subito i nervi ai padroni di casa insaccando di testa su calcio d'angolo, poi vede annullarsi un gol per fuorigioco. Il Salisburgo – che in caso di vittoria passerebbe il turno – ha la meglio nel resto del primo tempo ma subisce il raddoppio al 41° secondo della ripresa, quando Giroud serve Rade Krunić per un colpo di testa vincente. Quindi, l'attaccante francese firma il 3-0 dopo una bella volata a rete di Rafael Leão e propizia la quarta rete di Junior Messias nel finale.

Gruppo F

Il Real Madrid centra la vittoria necessaria per consolidare il primo posto nel Gruppo F. Luka Modrić e Rodrygo trasformano subito due calci di rigore, mentre Thibaut Courtois neutralizza Josip Juranović dal dischetto. I padroni di casa cambiano marcia dopo l'intervallo: prima, Marco Asensio segna il 3-0 con uno splendido tiro di prima in controbalzo, poi Vinícius Júnior insacca dalla corta distanza e Federico Valverde pesca l'angolo. Il gol della bandiera arriva grazie a una straordinaria punizione di Jota.

La squadra tedesca travolge uno Shakhtar che pensa ai primi due posti e raggiunge la fase a eliminazione diretta per la terza volta in quattro stagioni. I gol all'inizio dei due tempi dell'ottimo Christopher Nkunku e di André Silva mettono fine alle ambizioni dello Shakhtar. Dominik Szoboszlai firma il terzo gol, mentre il tiro di Dani Olmo deviato in rete da Valeriy Bondar regala la rivincita al Lipsia dopo la sconfitta per 4-1 alla prima giornata.

Chi va in Europa League? Ajax (NED)

Barcelona (ESP)

Leverkusen (GER)

Sevilla (ESP)

Shakhtar Donetsk (UKR)

Sporting CP (POR)

Gruppo G

I campioni d'Inghilterra concludono alla grande ma sono costretti a rimontare contro un Siviglia vivace. Gli ospiti passano in vantaggio a sorpresa con un colpo di testa di Rafa Mir, ma l'undici di Josep Guardiola appare rinato dopo l'intervallo e pareggia con una bordata del 17enne Rico Lewis. Kevin De Bruyne, entrato a gara in corso, serve un delizioso assist per il 2-1 di Julian Alvarez, che poi propizia il terzo gol dell'altro subentrato Riyad Mahrez.

Meglio tardi che mai per il Copenaghen, che segna il suo primo gol nel Gruppo G ma non riesce a centrare la prima vittoria. In effetti è la squadra tedesca ad andare in vantaggio nel primo tempo con Giovanni Reyna, ma la precisa finalizzazione di Hákon Arnar Haraldsson riporta le squadre in parità prima dell'intervallo. Il Dortmund sfiora la vittoria poco dopo l'ingresso in campo del 17enne Youssoufa Moukoko, ma il suo tiro si infrange sul palo.

Gruppo H

Uno splendido gol di Kylian Mbappé apre la strada alla vittoria del Paris, che però deve accontentarsi del secondo posto nel Gruppo H per i gol segnati in trasferta dopo la travolgente vittoria del Benfica. Dopo il gol dalla lunga distanza di Mbappé, Leonardo Bonucci si avventa su un cross sotto porta e pareggia con la sua prima rete in Champions League dal 2016. Il subentrato Nuno Mendes ha un impatto immediato perché firma il raddoppio al 69' con il suo primo gol nella competizione.

Il Benfica segna cinque gol negli ultimi 31 minuti e strappa clamorosamente il primo posto nel Gruppo H al PSG. Gli ospiti necessitano di un risultato migliore di cinque gol di quello del Paris a Torino e aprono le marcature con Gonçalo Ramos, ma Tjarron Chery pareggia dal dischetto. Il risultato rimane immutato fino al quarto d'ora della ripresa, quando il subentrato Petar Musa raddoppia di testa, poi Alex Grimaldo trasforma una punizione rasoterra e il sempre efficace Rafa Silva firma il quarto gol. Dopo la rete di Henrique Araújo all'88', João Mário pesca il jolly dalla distanza nel recupero e scatena la festa dei portoghesi.