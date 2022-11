Milan - Salzburg 4-0: doppio Giroud, Milan agli ottavi

Il Milan è agli ottavi di UEFA Champions League per la prima volta dal 2013/14. A San Siro i Rossoneri battono il Salzburg 4-0 e si qualificano da seconda del Girone E. Mattatore della serata è Olivier Giroud con una doppietta, in mezzo la rete di Rade Krunić. Nel finale il subentrato Junior Messias cala il poker.

Stefano Pioli sceglie Krunić e Ante Rebić dall'inizio, e la sfida è subito intensa e fisica, con gli ospiti che attaccano cercando gol e vittoria. Il Milan rischia qualcosa, ma passa: al 14' Giroud colpisce da corner e sblocca la gara con il suo terzo gol nella competizione nel 2022/23.

Highlights: Dinamo Zagreb - Milan 0-4

I Rossoneri, però, rallentano troppo dopo il vantaggio e rischiano molto con Ciprian Tătăruşanu decisivo in almeno due occasioni nel primo tempo e il Salzburg che recrimina molto. A inizio ripresa Krunić trova la rete dopo appena 41 secondi e chiude il discorso con un preciso colpo di testa.

Il Milan prende in mano la partita e controlla il ritmo. Rafael Leão serve a Giroud la palla del 3-0 e il francese timbra ancora al minuto 57, per chiudere i giochi. C'è tempo anche per la traversa di Leão su un grande assist di Theo Hernández. Il subentrato Messias chiude definitivamente i conti allo scadere: il Milan torna agli ottavi di Champions League dopo 9 anni.